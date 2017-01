En juin dernier, trois étudiants de l’Université Laval ont eu le désir de nuancer les relations qu’ont les citoyens avec la nature. Pour y parvenir, ils se sont mis à l’écriture d’un blogue nommé Edentity. Portrait du projet.

Yan Poirier, Philippe Langlois et Gabriel Gouveia-Fortin sont à l’origine de ce nouveau concept sur le campus de l’Université Laval. Le trio se présente davantage comme un collectif social et affirme avoir des projets plein la tête. En soi, le blogue est issu d’un travail scolaire dans le cadre d’un microprogramme d’entrepreneuriat, mais les fondateurs sont allés plus loin en développant l’idée à grande portée. Le jeune groupe a réuni ses talents en administration, en design graphique et en design de produits à travers l’initiative.

Le but du projet est de décrire un manifeste petit à petit. « On veut changer les choses pour que les gens, peu à peu, changent aussi leurs habitudes en termes de consommation », lance Gabriel. C’est pourquoi on y retrouve une panoplie d’articles sur différents sujets qui touchent le développement durable.

Présence sur le Web

Le nom du blogue porte une signification bien particulière. Au sens où l’entendent les fondateurs, Edentity signifie « Eden, comme le jardin d’éden, qui lui est une référence, combiné au concept d’identité », indique Yan.

« On veut plus intervenir individuellement. On ne veut pas faire des leçons sociétales, on veut plus viser l’individu. Le mot Edentity représentait bien ce qu’on veut faire », ajoute Gabriel.

Le site est divisé en quatre catégories d’articles : enjeux sociaux, véganisme, mode et la rubrique agir, où l’on propose des moyens de changer les choses ou des habitudes. On y retrouve enfin des articles traitant de sujets d’actualité variés.

L’écriture des articles est commune. Tous y apportent leur contribution, mais c’est principalement Gabriel qui rédige. Tous les textes sont d’ailleurs écrits avec une petite touche de comédie. « Mettre de l’humour rend la chose plus accessible pour tous », lance Yann.

Outre le texte en soi, les pages regorgent d’informations, de liens externes ainsi que de vidéos à l’appui. L’objectif est simple et demeure toujours le même. « On veut accrocher l’œil pour ceux qui aiment moins lire de longs articles, mais aussi parler à ceux qui aiment lire des textes fouillés et aller plus loin », mentionne Gabriel.

Les sources des articles viennent principalement des « groupes environnementaux ou des groupes végétaliens, indique Gabriel. L’inspiration vient beaucoup de la nature ».

Les projets d’avenir

Le trio conserve plusieurs projets pour l’avenir. L’écriture du blogue constituera toujours une priorité pour l’équipe, mais ses fondateurs travaillent en ce moment même sur un projet d’envergure.

Le groupe vise à être davantage reconnu comme un collectif de création. « On souhaite monter des projets dans toutes les sphères sociales qui vont refaire les standards et changer les choses dans toutes les industries », souligne Gabriel.

Rien de moins pour le jeune groupe qui travaille actuellement sur un autre projet en mode. L’objectif « est la réutilisation de textiles durables comme le denim ou le cuir pour recréer des vêtements en plus d’écrire et de partager leur histoire, qui circulera en circuit fermé entre la boutique et les clients », mentionne l’équipe.

Edentity regorge d’idées pour faire connaître sa philosophie vers l’adoption d’un mode de vie plus écoresponsable. Yan, Philippe et Gabriel comptent écrire un article aux deux semaines. Pour plus d’informations, cliquez ici.