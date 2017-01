Les débuts de session constituent souvent l’occasion de (re)découvrir son campus et les activités qu’il propose pour ponctuer la vie étudiante. Afin de marquer le début de la session d’hiver, Impact Campus a sélectionné cinq événements qui vous aideront à bien démarrer 2017 à l’Université Laval.

#1 : La Rentrée UL, paradis des activités parascolaires

Qu’il s’agisse de votre première session à l’Université Laval ou que vous soyez déjà un étudiant accompli, la Rentrée UL demeure un événement incontournable en ce début d’hiver. Décrit comme « l’événement où vous pourrez tout voir, tout avoir, tout savoir », la Rentrée UL s’articule autour d’une soixantaine de stands. Sa mission : informer les étudiants des activités parascolaires disponibles sur le campus. C’est aussi là-bas que vous pourrez vous procurer votre agenda étudiant offert par la CADEUL et l’AELIÉS. La Rentrée UL se tient le mardi 10 janvier de 9 h 30 à 17 h au pavillon Alphonse-Desjardins.

#2 : Salon d’accueil de l’Université Laval, pour les nouveaux venus

Du 4 au 12 janvier 2017, le Salon d’accueil de l’Université Laval aura lieu au local 2470 du pavillon Alphonse-Desjardins. Ce traditionnel carrefour de bienvenue a pour vocation d’appuyer les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers pour leur incursion dans le monde québécois. L’événement propose diverses solutions pour assister les étudiants lors de leurs premiers pas universitaires par des services offerts par des personnes-ressources, des ateliers interactifs et des outils pour la recherche d’un logement. S’il s’agit de votre première session à l’Université Laval, ne manquez surtout pas l’occasion.

#3 : Les conférences du Centre d’aide afin de mieux organiser le retour aux études

Fondé pour la communauté universitaire, le Centre d’aide aux étudiants a pour vocation d’aider les étudiants « ressentant le besoin d’être soutenu[s] durant une période de transition, de questionnements ou de détresse ». La jeune équipe organise d’ailleurs une série de conférences traitant du processus d’apprentissage pendant tout le mois de janvier. Regroupées sous le titre de « Clefs de la réussite », ces présentations aborderont des sujets allant de « la lecture et la mémorisation » à « la gestion du stress aux examens ou dans les études », le tout en passant par « la réalisation efficace de travaux écrits individuels et en équipe ». Toutes ces activités se dérouleront au pavillon Alphonse-Desjardins. Cliquez ici pour l’horaire complet.

#4 : Réussir ses études au Québec

Dans la même optique, l’atelier « Réussir ses études au Québec » vise à informer en détail les étudiants étrangers sur les rouages du système québécois. Cet atelier, donné le mercredi 11 et le mardi 17 janvier, vous permettra de faire le point sur les principaux facteurs de réussite, les principaux outils de gestion du temps, les stratégies d’études à privilégier et les services du Centre d’aide aux étudiants de l’Université Laval, le tout en seulement une heure de votre temps !

Le Bureau de la vie étudiante (BVE) propose pour sa part l’atelier Quoi faire à Québec, qui vous fera découvrir les endroits et activités préférées des différentes communautés de la Vieille Capitale.

#5 : Show de la rentrée, un incontournable

C’est désormais une tradition, et il n’est (presque) plus nécessaire de le présenter, mais le Show de la Rentrée sera de retour le 18 janvier 2017 à l’Université Laval. C’est au Grand Salon du pavillon Alphonse-Desjardins, dès 21 h, que divers artistes et groupes de musiques viendront se produire sur scène. Se voulant des plus « festifs et dynamiques », la soirée propose aux étudiants de retour sur le campus un démarrage en trombe pour la session qui les attend. Après avoir fêté sa 15e édition, l’événement de la CADEUL prépare un retour en force pour l’hiver 2017 avec, dès 20 h, une présentation humoristique au Pub universitaire.