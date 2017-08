Tous les étudiants qui fréquentaient l’Université Laval la session dernière et qui continueront de le faire pendant au moins une autre année devront se procurer une nouvelle carte d’identité.

Dans un désir de modernité, l’institution d’enseignement a pris la décision de remplacer le modèle actuel, utilisé depuis plus de 25 ans, afin d’en offrir un plus durable. Celui-ci arbore un tout nouveau style et est désormais fabriqué en polychlorure de vinyle (PVC).

La transition se fera de manière progressive. Les étudiants entamant leur parcours universitaire recevront cette fameuse carte en début de session. Pour les autres, le changement sera effectué plus tard au cours de l’automne. Toutes les informations nécessaires leur seront communiquées en temps et lieu via le portail des cours.

La pièce d’identité actuellement utilisée demeurera active jusqu’à ce que l’étudiant à qui elle appartient en obtienne une nouvelle. Le remplacement devra toutefois se faire durant l’automne puisqu’elle sera désactivée pour de bon à l’hiver. Les personnes qui ne fréquenteront plus l’Université Laval en 2018 n’auront donc pas à laisser la leur pour une autre.

Plus grande flexibilité

Les étudiants concernés peuvent être rassurés. Ils n’auront pas besoin de se déplacer pour prendre une photo. Ils pourront envoyer celle de leur choix, dans le respect de certaines conditions, lorsque le temps sera venu. Le Bureau du registraire procédera à la validation.

Une fois la carte imprimée, un message sera envoyé à son détenteur. Lui seul pourra la récupérer sur le campus en présentant une autre pièce d’identité.

Cette nouveauté comporte également des avantages pour l’institution d’enseignement. En plus de diminuer l’utilisation de papier en éliminant l’envoi postal, elle limite les risques de falsification et d’usurpation d’identité.

À l’Université Laval, la carte étudiante permet notamment d’avoir accès aux installations du PEPS et d’emprunter des documents à la bibliothèque.