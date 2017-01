La clinique communautaire de santé et d’enseignement de l’Université Laval, le SPOT-UL, est présentement à la recherche d’une dizaine d’étudiants passionnés afin de joindre ses rangs. Ils auront la tâche de bâtir et d’animer des ateliers de vulgarisation portant sur divers thèmes reliés à la santé à des gens en alphabétisation.

Figure de grande nouveauté cette année, le SPOT-UL a décidé d’offrir à de jeunes étudiants l’imposante responsabilité d’organiser entièrement des activités présentées à un groupe populaire en alphabétisation dans la ville de Québec, celui d’Atout-lire.

« Le but des ateliers sera de fournir aux usagers d’Atout-Lire des outils pour qu’ils aient une littératie en santé, donc qu’ils soient plus en mesure de comprendre ce qui se passe dans leur corps, ce que le personnel médical leur explique, comment suivre une posologie, etc », explique Camille Rodrigue et Antoine Guiroy, co-responsables du projet.

Qualités de leader recherchées

La bonne humeur, la flexibilité et l’ouverture d’esprit demeurent les caractéristiques essentielles à toute personne désirant s’impliquer dans ce projet. La tâche nécessite de nombreuses heures de préparation et une connaissance approfondie des sujets traités. Les étudiants inscrits aux programmes de santé de l’UL sont d’ailleurs les principaux candidats ciblés par l’organisation du SPOT-UL.

« On pense que ce sera très pertinent et complémentaire à leur formation, puisqu’en tant que futurs professionnels, ils seront eux-mêmes appelés à vulgariser dans leur pratique. Ils devront être conscients que la clé d’une bonne adhésion à un traitement est d’abord et avant tout une bonne compréhension de ce qui se passe dans le bureau du médecin », précisent les membres du comité.

Démystifier la maladie

Après les avoir mis sur pied, les animateurs sélectionnés devront présenter leurs ateliers au minimum un soir par mois pour des séances d’une durée pouvant varier entre une heure et une heure et demie.

« Les ateliers porteront sur des thèmes choisis par les usagers d’Atout-Lire. Jusqu’à maintenant, les thèmes de l’hypertension artérielle, du diabète et même du reflux gastro-œsophagien ont été identifiés », ajoutent Mme Rodrigue et M. Guiroy.

D’autres thèmes pourront toutefois s’ajouter au fil des rencontres. « Il s’agira de démystifier tous les tenants et aboutissants de ces maladies. D’une part, le participant pourra mieux comprendre pourquoi il ressent ses symptômes quand il a telle ou telle maladie et quand il est important d’aller consulter», soulignent-ils.

« Nous avons décidé de faire appel à des étudiants pour les ateliers pour deux raisons. D’une part, ils sont forcément habiletés, de par les multiples connaissances qu’ils ont la chance d’acquérir à travers leur cours en classe, à donner des ateliers qui vulgariseront cette matière. D’autre part, parce que nous avons la ferme conviction que les étudiants eux-mêmes apprendront énormément de ces ateliers : ils remettront en question leurs propres connaissances et façonneront leur aptitude à vulgariser, tout en confrontant les préjugés qu’ils peuvent avoir par rapport à l’analphabétisme », indiquent les co-responsables.

Pour participer à ce projet enrichissant et formateur, les étudiants intéressés doivent soumettre une lettre de motivation comprenant des informations relatives à leur programme d’étude, leurs motivations et leurs expériences passées. À la suite de l’analyse des dossiers, les étudiants sélectionnés seront rencontrés.