Gabriel Nadeau-Dubois était de passage au Café Fou AELIÉS de l’Université Laval mardi dernier, avec l’intention de motiver les troupes de Québec solidaire (QS) dans la région de Québec, tout en appelant l’ensemble des étudiants à se mobiliser pour son parti.

S’étant officiellement lancé en politique en mars dernier, l’ancien leader étudiant souligne à quel point QS aura besoin des jeunes impliqués s’il souhaite faire des gains importants lors de l’élection de 2018.

Partisan d’une approche plus moderne de la mobilisation politique, Gabriel Nadeau-Dubois a profité de l’occasion pour rappeler aux jeunes sa volonté de faire de son parti un organe employant des stratégies de recrutement plus intéressantes pour la nouvelle génération d’électeurs.

Il a rappelé son parcours depuis le printemps 2012, en indiquant qu’il a bien failli perdre espoir pour le Québec au moment de réélection du Parti libéral en avril 2014.

« J’avais vraiment peur de devenir cynique, a-t-il déclaré. J’ai eu besoin de renouer contact avec le public, et cela m’a redonné espoir. »

Cela l’a également motivé à se lancer en politique, quelque temps après la démission surprise de Françoise David, qui a d’ailleurs contacté le jeune homme avant de rendre sa décision publique.

Pourquoi devenir porte-parole?

Il a profité de l’événement, organisé par l’association QS-ULaval, pour réaffirmer les raisons qui l’ont non seulement amené à se présenter dans la circonscription de Gouin, mais aussi à devenir porte-parole de Québec solidaire.

Tout d’abord, il a indiqué qu’avec le départ de François David, le parti perdait une figure emblématique et populaire et que, pour combler ce vide, il fallait miser sur une candidature forte comme la sienne.

Son expérience en tant que porte-parole de la CLASSE en 2012 lui confère, selon lui, une expérience très pertinente pour ce poste. De plus, il juge que les cinq dernières années lui ont permis d’acquérir la maturité nécessaire pour mieux remplir les fonctions d’un porte-parole.

Il a par ailleurs réitéré à quel point il était impatient de pouvoir travailler en collégialité avec Manon Massé, candidate au poste de porte-parole du côté féminin.

« Je crois qu’une team comme moi et Manon, ça ne s’est jamais vu dans l’histoire récente du Québec, et c’est pourquoi je crois qu’on va pouvoir accomplir de grandes choses tous les deux » a-t-il affirmé.

En devenant porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois souhaite amener les médias à s’intéresser davantage à l’opinion de Québec solidaire dans tous les débats importants au Québec.

Des jeunes avec beaucoup d’attentes

Au cours de l’événement, l’ancien membre de Faut qu’on se parle s’est fait poser beaucoup de questions par le public, sur plusieurs enjeux. Les étudiants réunis sur place semblaient d’ailleurs très curieux de voir ce que l’ancien leader étudiant avait à amener comme propositions.

Il a été interrogé sur les possibles alliances avec le Parti québécois, sujet auquel il n’a pas trop voulu se mouiller, indiquant qu’il préfère attendre de savoir ce que les membres du parti vont proposer lors du congrès en mai prochain.

Le candidat a, par contre, affirmé ne pas être un fervent partisan du concept d’alliances, sans pour autant être un opposant à l’idée.

Concernant le sujet de l’indépendance du Québec, il a souligné que Québec solidaire ne devait plus avoir peur de mettre de l’avant les intentions de sa démarche pour mener le Québec à sa souveraineté.

Le parti propose d’ailleurs de faire une assemblée constituante, qui permettrait de discuter de tous les aspects d’un Québec souverain, dans le but de mettre en place une constitution du Québec.

Écarts géographiques

Gabriel Nadeau-Dubois s’est dit très conscient qu’un des principaux défis de son parti sera de s’implanter dans les régions, afin de convaincre les Québécois que leurs idées ne s’appliquent pas uniquement à la grande région de Montréal et aux centres urbains.

Il a ensuite critiqué le fait que les médias au Québec se concentraient à « 93% », selon lui, sur les régions de Montréal, de Québec et de Saguenay. Il a indiqué que l’espace public au Québec se « montréalise » de plus en plus.

Rappelons que les trois députés de l’histoire de Québec solidaire ont été élus sur l’île de Montréal. Les membres du parti éliront leurs deux porte-paroles lors du congrès qui se tiendra du 19 au 22 mai prochain.