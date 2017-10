La semaine dernière, l’Association des participants à la maîtrise en administration de l’Université Laval (APMAL) organisait une conférence sur l’entrepreneuriat technologique chez les jeunes. L’occasion pour Impact Campus de faire le point sur une année occupée à venir.

Défendre les droits des étudiants, préparer au monde professionnel, aider à construire un réseau : tel est le credo de l’APMAL depuis 1968, date de sa création sur le campus de l’Université Laval.

« On est environ 2500 étudiants. Notre mission, c’est de défendre les idées, les droits des étudiants de second cycle. On offre des commandites, des bourses, des évènements. On cherche vraiment à favoriser les échanges et l’intégration », explique la présidente du groupe, Maïlys Domingo.

En pleine préparation

Pour favoriser ces échanges, la création d’activités ne manque pas pour cette association. Début septembre, un barbecue de la rentrée s’est tenu pour que les étudiants puissent se rencontrer et converser.

Le 21 septembre, c’était au tour d’un workshop sur les enjeux énergétiques au Canada d’être mis en place. Puis le 27 septembre, l’entrepreneuriat technologique était à l’honneur.

« Cette conférence-là, c’était au fond une prémice au Start-Up Weekend qui s’en vient pour nous, indique le vice-président externe de l’association, Gilles Jost. C’est pour aller chercher des gens sur l’entrepreneuriat et leur dire qu’on a des outils pour les aider. On a pu parler aux étudiants de toutes les étapes de la commercialisation d’une idée, c’est-à-dire du moment où elle est dans leur tête jusqu’au produit final. »

Un rôle de médiateur

Malgré tout, les conférences ne sont pas les seules activités de cette organisation « Mardi 3 octobre à 15h30, nous avons une activité sportive, du dodgeball. C’est l’idéal pour les étudiants afin qu’ils puissent décompresser avant la semaine des examens. Également, la semaine prochaine, nous faisons une soirée vins et fromages. C’est un petit comité et ça favorise l’intégration. »

De plus, l’APMAL cherche à être un médiateur entre les étudiants et les professeurs « Certains étudiants avaient des problèmes de compréhension par rapport à leur programme, et nous avons demandé aux professeurs lors des conférences de leur expliquer d’une meilleure façon de quoi il s’agissait », raconte Maïlys.

En vue du Start-Up Weekend en novembre, l’APMAL donne surtout dans les conférences de tout genre. La première était sur l’entrepreneuriat technologique et la seconde, le 25 octobre prochain, abordera plutôt la question de la propriété intellectuelle. « L’idée, c’est de proposer un Start-Up Weekend entre les étudiants de la Faculté science et génie et ceux d’administration. Ceci pour lier le côté plus business, avec le côté scientifique », note la présidente.

Start-Up Weekend, mode d’emploi

En novembre, cette fin de semaine toute particulière pour des jeunes entrepreneurs québécois aura lieu à l’Université Laval.

Depuis cinq ans, son but est d’encourager les étudiants à créer une idée d’A à Z. En novembre, une trentaine de brevets commerciaux ressortiront des placards de l’Université Laval pour que les étudiants puissent développer leurs propres idées.

« Ils travaillent tous ensemble sur des projets différents pendant 72h afin de développer une mini-startup », note Gilles Jost.

« Les étudiants sont allés chercher des brevets qui ont été mis en place par la Faculté de médecine, de génie, et l’idée était de prendre ces brevets qui ont été laissés de côté, et pendant un week-end, qu’ils voient le jour et qu’ils soient lancés sur le marché », ajoute Maïlys.

Et si le projet plaît, il est même possible que l’essai soit transformé ! « Certains étudiants y ont participé l’année dernière et certains ont même monté leurs boîtes », affirme la jeune étudiante.

Le Start-Up Weekend débutera le vendredi 17 novembre et se terminera le dimanche 19 novembre. À noter qu’il y aura possibilité d’assister aux pitchs de vente finaux devant les membres du jury à l’amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Alphonse-Desjardins, le dimanche 19 novembre à 17h00.