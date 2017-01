Partager des anecdotes humoristiques de son expérience personnelle et professionnelle. C’était l’idée maîtresse de Pier-Luc Banville quand il a pris la décision de créer la page Facebook Le Malin-Firmier. Après plus d’une année d’existence, l’initiative de cet étudiant en sciences infirmières a pris beaucoup d’ampleur. Il s’intéresse aux enjeux du milieu de la santé de manière ludique.

« Au début, c’était une page Facebook humoristique qui ne parlait pas nécessairement de santé. C’était plus un journal de bord personnel sur mon expérience en tant qu’étudiant en sciences infirmières et préposé aux bénéficiaires », souligne Pier-Luc Banville, étudiant en troisième année en sciences infirmières à l’Université Laval.

De fil en aiguille, le concept a pris de l’importance avec la création d’une chaîne Youtube et du blogue La Gazette du Malin-Firmier. Ce dernier recueille trois volets distincts : la santé (promotion de la santé et explications des problématiques), humoristique (anecdotes) et profession d’infirmier (démystification du métier).

Vulgarisation auprès du public

Le domaine de la santé demeure inaccessible pour un bon nombre de personnes. Pier-Luc Banville tente, à travers ses anecdotes et les articles qu’il publie, de faire comprendre les principales notions du domaine de la santé aux citoyens. « Ce qui est le plus complexe, c’est la vulgarisation », reconnaît l’étudiant.

Relativement constant, il passe en moyenne plus de 20 heures pour créer un article. Il soutient qu’il effectue de nombreuses recherches pour pouvoir rendre son contenu parfaitement exact, et ce, grâce à la documentation scientifique. Il ne souhaite pas qu’il y ait de coquilles et il vise à vulgariser la science de manière efficace. « Ma crédibilité est en jeu dans tout ça », mentionne-t-il.

Une aventure à plusieurs

Le Malin-Firmier rejoint d’abord un public d’étudiants, mais son créateur souhaite atteindre toutes les personnes qui veulent s’informer de manière efficace sur la santé. « Mon but, c’est de rejoindre la population en général. Je veux vraiment présenter des problématiques qui touchent tout le monde », insiste-t-il.

Avec l’aide de ses collaborateurs, Pier-Luc veut traiter de ces dossiers de manière ludique et efficace. Un exemple : la distinction entre le rhume et la grippe. Ce sont des maladies très fréquentes, mais peu distinguables par les citoyens. « L’une de nos missions est de contrer la désinformation », soutient-il.

Depuis la création de la plateforme web La Gazette du Malin-Firmier, plusieurs contribuent au projet. Quatre étudiants en sciences infirmières de l’Université Laval et une étudiante au doctorat en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières contribuent à la Gazette en traitant tantôt de santé, tantôt de sciences et de faits divers.

Aujourd’hui, Le Malin-Firmier fait appel à des collaborateurs de secteurs ciblés, qu’il s’agisse des sciences infirmières, de la pharmacie, de la médecine ou de bien d’autres.

Dans le futur

« Je vais avoir plus de temps pour m’occuper du blogue », reconnaît Pier-Luc Banville qui terminera des études en sciences infirmières au mois d’avril 2017. Il admet qu’après l’obtention de son diplôme universitaire, il souhaite prendre davantage de temps pour pouvoir écrire des articles.

Son intégration à temps plein dans son domaine de travail favorisera, selon lui, un traitement beaucoup plus diversifié. Même s’il a quasiment atteint le pallier des 10 000 « J’aime » sur sa page Facebook, le créateur souhaite que l’aventure aille encore plus loin.