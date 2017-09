Des problèmes de courriels intensifs et de fraude ont de nouveau contaminé la boîte de messagerie des étudiants de l’Université Laval cet été et continuent même de le faire pour certains en cette rentrée scolaire. À l’origine de la fuite cette fois, se trouve Honor Society, une organisation américaine se voulant « dédiée à la reconnaissance de la réussite étudiante ».

« Félicitations pour votre invitation à nous joindre, pouvait-on lire dans la majorité des messages envoyés. Nos dossiers indiquent que nous n’avez pas encore accepté le membership et ses bénéfices. »

L’organisation nous dit ensuite que « d’accepter cette distinction vous connecte à des leaders de même motivation et même gout que vous, dans votre région et dans le monde, en personne ou via le site ». Enfin, le courriel en question offre la possibilité d’adhérer à l’association de Honor Society en cliquant sur un lien déjà programmé.

Au mois de juillet, via des forums et la page très connue de la communauté universitaire Spotted : UL, on révélait plusieurs plaintes informelles dans le corps étudiant et une certaine curiosité également. Plus récemment, dimanche dernier, on pouvait notamment lire : « Honor Society, c’est quoi c’taffaire là, est ce que c’est legit pis comment on fait pour ne plus recevoir 20 courriels d’eux à chaque mois? »

Joint au téléphone, l’entreprise américaine n’a pas donné suite à nos questions. Impact Campus en a tout de même profité pour faire le point en ce qui concerne les mesures qui sont en place pour gérer les pourriels et la fraude à l’UL.

Prévenir et guérir

Contactée cette semaine, la direction des communications de l’Université Laval reconnait une chose quant à sa plateforme de messagerie : « On offre aux étudiants/employés l’interface globale, mais celle-ci est assujettie a recevoir des spams au même titre que gmail, hotmail et tous les autres services partout sur la planète, malheureusement », affirme Samuel Auger, porte-parole de l’institution.

À l’Université Laval, ce serait surtout la circulation des adresses qui cause autant d’harcèlement par messages. « Par définition, plusieurs utilisent cette adresse-là dans leur quotidien, la donnent à gauche et à droite dans des événements, bref elle circule, et c’est normal », dit M. Auger, qui avance qu’il est donc difficile, voire impossible, pour l’administration d’offrir en environnement sans spam.

Or, l’administration assure qu’elle peut se battre contre le phénomène, sans pour autant pouvoir l’éradiquer complètement. « On a des filtres, des spécialistes en informatique, on est capables d’en capter, on en trie, on a des bonnes pratiques pour nos étudiants et nos employés. On peut limiter ça de toutes manières, mais comprenons-nous, aucune organisation n’est zéro spam de nos jours », poursuit le porte-parole.

Tentative de fraude contre les étrangers concernés

Sur une autre note, l’administration rappelle également qu’une tentative de fraude usurpant l’identité de l’Université se produit actuellement dans plusieurs pays dans le monde, afin d’arnaquer de potentiels étudiants étrangers qui viendront sur le campus.

« Cette tentative de fraude prend la forme de courriels indiquant notamment que des bourses couvrant tous les frais inhérents aux études sont offertes par l’Université Laval afin de permettre à des étudiants étrangers de venir étudier au Canada », peut-on lire dans un communiqué sur la toile.

Lesdits courriels feraient également référence à d’autres organismes prétendant être « partenaires de l’Université Laval ». Les fraudeurs demandent ultimement une somme monétaire ou des documents privés en utilisant le logo officiel de l’Université Laval de manière à effectuer une « promotion de ces bourses de façon frauduleuse et malveillante ».

Rappelons que seules l’Université Laval et la Fondation de l’Université Laval sont autorisées à attribuer des bourses à des candidats étrangers. Aucun autre auteur ne doit donc être pris au sérieux.

MonPortail demeure à l’abri des pirates

Malgré tout, l’UL assure que son système de messagerie intégrée entre étudiants et professeurs, celui même où chacun consulte ses notes, ses plans de cours et ses forums de discussion, ne sera théoriquement jamais touché par le spam ou toute forme d’harcèlement en ligne.

« Personne ne peut viser quelqu’un personnellement sur le portail des cours, puisque c’est un système interne encapsulé qui veut d’abord et avant tout permettre une communication directe entre profs et étudiants », explique Samuel Auger.

Il y a donc une nuance importante à faire avec le spam que l’on peut recevoir dans une boîte courriel. « Des choses comme Honor Society ou autres sur monPortail, on a jamais eu vent de ça. Et on ne voit pas comment ce serait possible techniquement », assure-t-il.

Pour plus d’informations sur les mesures en place en matière de prévention de la fraude, cliquez ici.