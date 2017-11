La nouvelle tombe à peine quelques jours après qu’Impact Campus ait publié deux lettres ouvertes, l’une signée par 21 délégués départementaux de la CADEUL pour « mettre fin à la mauvaise foi » des critiques, ainsi qu’une autre de ce même André-Philippe Doré, qui a voulu répondre aux propos du groupe.

Le document disponible ici (cliquez) semble s’inscrire dans la grande saga entourant le livre des 35 ans de la CADEUL, qui n’est toujours pas publié. Rappelons qu’en 2015, le conseil d’administraton de l’association avait confié le mandat de rédaction à l’un de ses anciens présidents, Guy-Aume Descôteaux, qui affirme n’avoir toujours pas achevé le livre.

« Payé 5000$ pour cette tâche selon une source anonyme, […] ce livre n’a toujours pas été écrit, malgré que le salaire de aurait déjà été versé », écrit l’auteur. Il estime que de publier un autre ouvrage avant celui de l’anniversaire de la confédération représenterait « un bon pied de nez » à ce qu’il croit être une collusion dominante dans toute l’organisation étudiante.

Questionnée par Impact Campus vendredi sur ces critiques, la CADEUL a accepté de réagir aux propos tenus.

« La CADEUL, c’est un lieu d’échange. Ces échanges sont parfois vigoureux, mais on les espère toujours respectueux. La vision de l’auteur de ce livre, on ne la partage pas. Je ne crois pas que d’utiliser la haine et l’appel à la mauvaise foi soit une manière judicieuse de régler les problèmes en société. » -Samuel Rouette-Fiset, président de la CADEUL