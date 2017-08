Les entrepreneurs âgés de 18 à 29 ans pourraient bientôt avoir droit à un nouveau support dans leurs démarches.

Jusqu’au 1er septembre, l’organisme à but non lucratif Option-travail tient un appel de projets pour des réalisations s’orientant vers l’utilité collective. Autre caractéristique importante, les initiateurs doivent vouloir procéder à leur mise sur pied par eux-mêmes.

Donnant en exemple un jardin communautaire, la conseillère en entrepreneuriat chez Option-travail, Suzy Patton, explique que les possibilités sont multiples. Elles peuvent toucher plusieurs domaines et ainsi apporter une expérience professionnelle à des étudiants de tous les horizons.

« Quand on est à l’université, ça peut être un bon moment de se tester comme entrepreneur. Souvent, on a un petit peu moins d’obligations financières, parfois moins d’obligations familiales. C’est plus facile que quand on a une carrière déjà bien établie », considère-t-elle.

Mis à part l’âge, il n’y a pas de critères précis concernant le profil des entrepreneurs. Ils peuvent avoir une idée de leur réalisation et ne pas l’avoir exploitée. Ils peuvent aussi être déjà impliqués et tout simplement avoir besoin d’un coup de pouce.

Faille généralisée

Différents points risquent de faire pencher la balance entre la sélection ou non du projet. Le réalisme ainsi que le potentiel de mobilisation dans le milieu d’implantation en font partie. En d’autres mots, il doit être en mesure de rejoindre plusieurs personnes.

Questionnée au sujet des caractéristiques particulières des idées des jeunes entrepreneurs, Suzy Patton affirme qu’elles concernent surtout les objectifs. Il arrive qu’elles ne soient pas assez précises ou qu’elles ne tiennent pas suffisamment compte de certains facteurs.

« Souvent, la faille, c’est au niveau du plan d’action, ajoute-t-elle. On peut se fixer des objectifs qui sont parfois soit trop élevés ou pas assez. C’est vraiment important de se fixer des objectifs clairs dès le départ et d’être en mesure d’évaluer ses actions à partir de ses objectifs. »

Accompagnement personnalisé

Ceux et celles dont la candidature sera retenue seront soutenus de manière personnalisée. Ces personnes auront accès à un montant d’allocation pour défrayer leurs heures d’implication, un accompagnement professionnel et du support matériel et financier.

Pour l’instant, Option-travail n’a pas d’objectif précis concernant le nombre de projets à accompagner. Étant donné qu’il s’agit de son tout premier appel de ce type, il y a une certaine flexibilité. Tout dépendra du nombre de dossiers parvenant à s’illustrer.

Les personnes intéressées à soumettre leur idée sont invitées à remplir ce formulaire. La date limite pour sa soumission est le 1er septembre. Le jury rendra sa décision 12 jours plus tard. Quant à elle, la réalisation devra se faire entre le 15 octobre et le 15 décembre sur le territoire desservi par l’organisme à but non lucratif. Il comprend l’arrondissement Sainte-Foy−Sillery−Cap-Rouge, L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures.