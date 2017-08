Un éventail d’événements qui anime Québec

Pour la période estivale, la ville de Québec regorge d’événements et d’activités culturelles pour tous les goûts. Nouveautés et programmations renouvelées animent, encore une fois, la Capitale-Nationale. Voici quelques activités à ne pas manquer!

Danse de salon 2

Danse de salon 2 est le résultat d’un laboratoire de création offrant « un contact unique et intime avec la danse ». Dix performeurs, soit sept danseurs et trois comédiens se déploieront au cours de cette performance dirigée par Karine Ledoyen.

Cette production de Danse K par K sera diffusée par le duo lavallois JokerJoker. Le tout sera présenté à trois reprises dans un salon de Limoilou le 8 mai, soit à 19h, 20h et 21h. – 8 mai

SisterAct

Les Productions du Sixième Art proposent cet été leur troisième production, la comédie musicale SisterAct (Rock N’Nonne). Le projet met en scène 25 comédiens ainsi que 10 musiciens. L’équipe de production est quant à elle formée de jeunes professionnels passionnés des arts de la scène, dont plusieurs diplômés de l’Université Laval et le Conservatoire d’art dramatique de Québec. Ceux-ci ont eux-mêmes entièrement traduit le spectacle dans sa version française. SisterAct sera présenté à 20h les 18, 19 et 20 mai et à 14h les 20 et 21 mai au Théâtre de la Cité Universitaire. – 18 au 21 mai

Carrefour International de théâtre

Pour la 25e année, le Carrefour présente une programmation de créations théâtrales contemporaines. Le populaire parcours théâtral et artistique extérieur, Où vas-tu quand tu dors en marchant…?, prend place les jeudis, vendredis et samedis sur la colline parlementaire. Cette année, les participants déambulent entre cinq surprenants tableaux. Plus de 25 spectacles, lectures, laboratoires artistiques et activités diverses, dont la moitié provient de l’étranger, sont présentés pour célébrer le théâtre et la créativité. – 25 mai au 10 juin

SPOT

Le SPOT, la Sympathique Place Ouverte à Tous, s’installe dans le Vieux-Québec pour offrir 40 jours d’activités gratuites pour tous. En plus de fournir un lieu de découvertes, de rencontres, de fêtes, de diffusion de l’architecture ainsi que de réflexions, le SPOT offre une programmation diversifiée. Musique, théâtre, yoga, barbecue, improvisation, danse, bazar et plus encore prennent place dans l’espace public. – 17 juin au 27 août

Hergé à Québec

Le Musée de la Civilisation a réussi un grand coup pour cet été : on y présentera l’exposition Hergé à Québec à compter du 21 juin. Après Paris, Genève et Londres, c’est ainsi au tour de Québec de recevoir le Musée Hergé. À cette occasion, le public pourra admirer les travaux du père de Tintin à travers des planches originales, peintures, photographies et autres. Plus de 300 objets seront ainsi mis en valeur. – 21 juin au 22 octobre

Pow-Wow international de Wendake

Le rassemblement des Premières Nations de l’Amérique du Nord à Wendake est l’occasion de célébrer l’héritage culturel des Premières Nations. Les très populaires cercles de danse regroupant les compétitions de danses amérindiennes et de tambours se déroulent toute la fin de semaine. Le Pow-Wow représente également un moment privilégié pour découvrir les spécialités culinaires et les créations artistiques huronnes. – 30 juin au 2 juillet

Festival OFF de Québec

Encore une fois, le festival indépendant de découvertes musicales offre une programmation qui sort des sentiers battus. Curiosités musicales et projets insolites sont présentés dans plusieurs salles des quartiers St-Jean-Baptiste et St-Roch. Plusieurs groupes de Québec foulent les planches des scènes « underground » de la Capitale nationale. Notamment, l’ancien étudiant de l’Université Laval, Gabriel Dharmoo, Les Goules et Pékan sont de la programmation. – 5 au 8 juillet

Festival d’été de Québec

En plus des gros noms comme Metallica, Muse, P!NK ou les Backstreet Boys, les festivaliers pourront profiter de la présence de plusieurs groupes et musiciens de Québec, dont bon nombre sont d’anciens ou d’actuels étudiants de l’UL.

Parmi ceux-ci, on compte l’auteur-compositeur-interprète Pierre-Hervé Goulet et plusieurs groupes dont Floes, Velvet Vice et Harfang. On misera aussi sur la participation de Caravane, de retour d’une tournée de cinq concerts en Chine en février. Avec, en prime, le chanteur de charmes Gab Paquet en première partie de Michel Louvain, on peut dire que la scène de Québec sera bien représentée sur les plaines cet été. – 6 au 16 juillet

Festival d’opéra de Québec

Le Festival prend place pour une septième année à Québec avec une programmation revisitée. Une dizaine de spectacles pour petits et grands ainsi qu’une classe de maître font résonner les salles de spectacle de la ville. Le festival est lancé avec le magique Gala sous les étoiles présentant les grands airs et ensembles du répertoire d’opéra dans la cour du Vieux-Séminaire de Québec. Autre événement saillant de la programmation, la production Louis Riel, présentant l’histoire du célèbre homme politique, prend place au Grand Théâtre de Québec. Plusieurs étudiants et diplômés de la Faculté de musique de l’Université joignent leur voix aux diverses productions musicales. – 24 juillet au 5 août

Crépuscule 3e Chapitre

L’Agora du Vieux-Port accueille pour une troisième édition le spectacle de cirque de la troupe Flip Fabrique. Dans une représentation virtuose de style contemporain, les artistes de cirques enchaînent numéros d’acrobaties, d’aériens, de jonglerie, de trampoline et plus encore. 13 acrobates et trois musiciens plongent les spectateurs dans un univers mystérieux sous la musique électrisante de Valaire. Le spectacle gratuit de la troupe circassienne de Québec se déroule du mardi au dimanche à 20 heures. – 1er août au 3 septembre