Que l’on soit du genre à connaître toutes les salles de théâtre à Québec ou non, le campus de l’Université Laval peut s’avérer être riche en découvertes artistiques. En plus des soirées d’improvisation et des expositions visuelles, plusieurs activités méritent d’être découvertes.

1- Concerts des étudiants de musique

De nombreux spectacles sont offerts par les étudiants de la Faculté de musique sur le campus lors des sessions d’automne et d’hiver. Ouverts au public, ceux présentés à la salle Henri-Gagnon ont de quoi rendre les spectateurs admiratifs. Parmi ses particularités, cette place du pavillon Louis-Jacques-Casault complètement restaurée il y a 20 ans peut accueillir un orchestre symphonique. Jusqu’à 240 personnes peuvent assister aux représentations. Il s’agit d’une belle occasion de découvrir des artistes de la région très talentueux.

2- Expositions du Bureau de la vie étudiante

Chaque année, le Bureau de la vie étudiante (BVE) offre l’occasion aux étudiants de l’Université Laval d’afficher leurs créations à la Salle d’exposition du pavillon Alphonse-Desjardins. Les personnes dont le projet est retenu par le jury sont ensuite accompagnées dans les différentes étapes du processus menant à l’exposition. La programmation 2016-2017 a permis d’observer des peintures, des projections vidéo, des photographies ainsi que des sculptures. Il sera possible de jeter un coup d’œil à de nouvelles expositions dès le 11 septembre.

3- Pièces de théâtre des Treize

La troupe de théâtre Les Treize s’est forgé une excellente réputation depuis sa création il y a plus de 60 ans. Malgré une dernière saison réduite, l’équipe a livré la marchandise. La pièce Paroles d’ombre et de lumière présentée l’hiver dernier au Théâtre de poche s’est avérée être une réussite. L’appel de projets pour la prochaine saison se tient jusqu’au 22 septembre. À ce moment, il sera possible d’en connaître davantage sur la composition de la nouvelle programmation.

4- Ligues d’improvisation

Chaque semaine, trois ligues d’improvisation animent le campus. D’abord, la Ligue d’Improvisation Dangereuse de l’Université Laval (LIDUL) lance le bal le mercredi. Puis, la Ligue d’Improvisation Marginale de l’Université Laval (LIMUL) prend en charge le jeudi. Finalement, la Ligue Universitaire d’Improvisation (LUI) s’occupe du vendredi. Cette dernière présente le niveau de compétition le plus élevé parmi les trois. Elle est donc l’idéal pour suivre l’évolution d’une saison. La Coupe Dame-As-Roi est l’enjeu pour les Carreaux, les Cœurs, les Piques et les Trèfles.

5- Show de la Rentrée

Présenté deux fois par année, le Show de la Rentrée attire toujours son lot de spectateurs avec sa programmation diversifiée. The Franklin Electric, Koriass et Chocolat seront les têtes d’affiche de l’événement tenu le 13 septembre au pavillon Alphonse-Desjardins. Pas moins de 10 000 personnes sont attendues pour l’occasion par la Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (CADEUL). Tel que le veut la tradition, il sera possible d’assister aux différents spectacles gratuitement. Une édition d’hiver aura également lieu en janvier.