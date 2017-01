L’auteur-compositeur-interprète Pierre-Hervé Goulet, qui a fait tout récemment paraître son premier album Faut qu’on bouge, propose un concept assez particulier pour le temps des fêtes. À l’achat d’un disque, il viendra, à votre demande, présenter ses chansons dans le confort de votre foyer.

L’idée est simple. « Je vais chez le monde, je joue une couple de chansons, je prends un verre, je tripe avec eux autres et c’est comme ça que je réussis à vendre mes albums, explique Pierre-Hervé. Je peux aussi continuer plus longtemps, dépendamment de la veillée et des gens qui sont là. » Ce qui l’a poussé à proposer cette idée, c’est d’entendre les artistes répéter sans cesse que l’industrie du disque est « en pente fatale ».

Un concept populaire

L’artiste a réalisé sa première livraison de chansons le 1er décembre dans un restaurant, assis sur un comptoir. Puis, le soir même, il s’est rendu dans une première maison afin de chanter pour l’équipe organisatrice du Festival de théâtre de l’Université Laval. La livraison de chansons était officiellement lancée.

Depuis, le téléphone ne cesse de sonner. En effet, dès le lancement du projet sous forme d’une vidéo humoristique sur sa page Facebook, Pierre-Hervé a commencé à recevoir des appels. La vidéo en question compte d’ailleurs plus de 40 000 vues depuis sa diffusion.

« Ça va brasser dans le mois de décembre, se réjouit Pierre-Hervé. La réception est vraiment cool et le monde est crinqué. Ils sont tous un peu dans l’esprit des fêtes, donc ils m’accueillent vraiment à bras ouverts. » Au moment de l’entrevue, il avait déjà plus d’une trentaine de rencontres de confirmées et ça continue. De Québec, à Montréal, en passant par Sherbrooke et Baie-Saint-Paul, le chanteur est prêt à se déplacer un peu partout pour offrir sa musique.

Un album vrai

L’artiste écrit des chansons depuis environ 15 ans. Vers l’âge de huit ans, il apprenait à jouer de la guitare et déjà, à dix ans, il écrivait ses chansons. « C’est sûr que c’était assez naïf. Je n’avais pas de vision du monde incroyable, mais j’avais déjà le goût, et l’instinct, d’écrire des chansons et ça m’a suivi jusqu’à aujourd’hui, raconte-t-il. Dans toutes ces années-là, il n’y a jamais un moment où j’ai arrêté, où je me suis dit que ce n’était pas ce que je voulais faire. »

Il a donc commencé très jeune à participer à des concours, dont Star Académie, à 18 ans. Il sentait toutefois que le temps était maintenant venu pour lui de réaliser un premier album et de se libérer de toutes ses chansons. Celles qui se retrouvent sur son album ont toutes été composées au cours de la dernière année. « Ce sont toutes des chansons au présent, des trucs que j’avais envie de chanter maintenant, donc je pense que c’est quelque chose qui se ressent aussi dans la vibe générale de l’album », affirme le musicien.

Il y parle du temps qui passe, un sujet récurrent depuis toujours dans ses chansons, mais aussi de l’amour, chose dont il évitait de traiter auparavant. « J’ai eu de bonnes épreuves qui m’ont sauté dans la face cette dernière année, donc le seul sujet que je trouvais vrai, qui me passait par la tête, c’était ça », explique-t-il. S’il parlait de sujets plus ludiques par le passé, cette fois, il a été instinctif de parler de choses qui le touchent vraiment.

La musique avant tout

Le chanteur de 26 ans avait commencé un Baccalauréat en études littéraires à l’Université Laval avant de se faire offrir un contrat par une maison de disques. Il se permet donc une petite pause pour faire connaître sa musique, mais se promet de finir son bac dans les prochaines années. « J’ai décidé de ne pas mélanger les études avec la musique pour l’instant, quoique j’étais en littérature pour écrire de meilleures chansons, donc j’étais quand même là-dedans. Mais c’est sûr que je vais retourner finir mon bac éventuellement », assure-t-il.

En attendant, il se concentre sur la musique avec la promotion de son album et l’écriture d’un deuxième. Il enseigne également l’écriture de chansons au Cégep Lévis-Lauzon et à l’école secondaire de Saint-George de Beauce. Il espère plus tard pouvoir vivre entièrement de sa musique. « Attirer le monde à mes spectacles, réussir à en vivre, c’est pas mal ça mon objectif. Et continuer à écrire des chansons jusqu’à tant que je ne puisse plus respirer. »

Pour commander le Livreur de chansons, appelez au (418) 914-1480.