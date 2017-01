Le festival du film étudiant de Québec (FFEQ) tient cette année sa quinzième édition et sa première étape vient officiellement de se terminer. Or, même s’il est désormais trop tard pour soumettre un film au festival, l’organisation ne chômera pas lors des prochains mois.

Les concurrents avaient jusqu’au 8 janvier dernier pour proposer au FFEQ leur projet de film. C’est en grand nombre que différents réalisateurs étudiants ont répondu à l’appel alors que l’organisation estime que plus de 150 films ont été soumis. « Le taux de participation de cette année est excellent. Il répond parfaitement aux objectifs que nous nous étions fixés », soutient le coordonnateur adjoint et trésorier du FFEQ, Jonathan Girard.

Une soirée tout en musique

Le FFEQ tiendra le 26 janvier une soirée de financement au bar La P’tite Grenouille de Ste-Foy. La populaire boîte à chansons s’est rapidement avérée un choix logique pour l’organisation. Jonathan affirme même que ce lieu est devenu un incontournable : « on visait avant tout la proximité. C’est ce que La P’tite Grenouille nous offre en plus de nous donner de bons avantages au niveau financier. »

Pour l’occasion, un concert regroupant deux groupes rock québécois sera présenté au public. Le groupe indépendant originaire de la ville Québec Medora viendra offrir un spectacle haut en couleur dès 20 h. Par la suite, le groupe saguenéen Gazoline viendra terminer la soirée alors qu’il assurera la deuxième partie dès 21 h. Jonathan se dit d’ailleurs particulièrement satisfait du choix des artistes prenant part à la soirée. « C’est deux groupes aux sonorités différentes. On croit que cette diversité musicale va nous permettre d’aller chercher plus de personnes que de présenter un seul groupe. »

Les billets sont présentement en prévente auprès des membres de l’organisation du festival au coût de 10 $. Selon le coordonnateur adjoint, ceux-ci se vendent bien malgré un ralentissement naturel causé par le temps des fêtes et le long congé universitaire. L’installation de points de vente dans différents pavillons de l’université est aussi envisagée par l’organisation. Tous les profits de la prévente ainsi que des billets vendus à la porte avant 21 h reviendront au FFEQ.

Comme si vous y étiez

Le FFEQ proposera de nouveau une séance de visionnement de la soirée des Oscars. Cette activité se déroulera au bar Le Sacrilège le 26 février prochain et permettra au public de se sentir comme à Hollywood alors que tapis rouge et habits chic seront au rendez-vous. Selon Jonathan, le fait d’inviter le public à se mettre sur son trente-et-un permettra « de créer une ambiance et de donner l’impression d’être réellement au gala ». Cette année encore, les invités seront appelés à prédire le résultat de la soirée.

La quinzième édition du FFEQ se déroulera les 25 et 26 mars prochain. Les différentes activités du festival, telles que les projections des films ou encore les cérémonies d’ouverture et de fermeture, se tiendront au cinéma Cartier à Québec.