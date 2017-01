La Ligue universitaire d’improvisation (LUI) tenait la 16e édition de son tournoi L’Open de la LUI du 6 au 8 janvier. Pour l’occasion, une dizaine d’équipes se sont rencontrées au Grand salon du pavillon Alphonse-Desjardins. C’est finalement la Ligue d’improvisation de Montréal (LIM) qui a remporté les grands honneurs après avoir vaincu son homologue de Québec, la LIQ, 6 à 3 en finale.

L’Open, qui débutait à 19 h le vendredi et qui se terminait à 17 h le dimanche, a vu défiler des équipes de Québec, Montréal, Trois-Rivières et même de la Suisse. Fondé en 2002 pour célébrer le 20e anniversaire de la LUI, il s’agit maintenant de l’un des plus importants tournois d’improvisation au Québec.

Les équipes participant au tournoi sont pratiquement toujours les mêmes d’année en année, invitées par la LUI selon la tradition. La responsable de l’organisation de cette année, Delphine Guénette-Mainguy, qui coordonnait l’événement pour la première fois, s’est dite très satisfaite du déroulement du week-end.

Durant la journée du samedi et la matinée du dimanche, le public pouvait entrer gratuitement en raison de l’absence d’un groupe et d’un service de bar. L’ambiance était alors plus intime avec une foule plus restreinte et des estrades plus près des improvisateurs. Les vendredi et samedi soir ainsi que le dimanche après-midi, l’entrée était payante et la foule plus nombreuse, comptant environ 200 personnes par soirée selon l’organisatrice.

Une finale haute en couleur

La finale arbitrée par Dominic Lapointe s’est déroulée entre les équipes numéro un (LIM) et deux (LIQ) au classement du tournoi. La LIM avait en effet éliminé la LUI (4e au classement) en demi-finale alors que la LIQ a vaincu Les Cravates (3e au tableau).

Parmi les improvisations marquantes, on retient surtout la revue de l’année 2016 des deux équipes alors que la LIQ s’est penchée sur le scandale des pitbulls et la LIM a souligné le grand nombre de morts de 2016 en mettant en scène le personnage de la mort rencontrant un psychologue. Mention spéciale aussi à l’improvisation basée sur une image où un volatile tirait un village sur un chariot, volatile d’ailleurs gracieusement interprété par Pier-Luc Funk.

Des joueurs remarqués

La fin de ce dernier match a été le moment de souligner le travail des joueurs s’étant particulièrement démarqués au cours du weekend. Deux prix ont ainsi été remis à des membres de la LIM, soit le joueur constructeur, Mathieu Lepage et le joueur du tournoi, Louis Courchesne. Le titre de joueuse du tournoi a quant à lui été décerné à Michelle Desrochers de la CIA.

L’Open de la LUI se tiendra à nouveau l’an prochain pour une 17e édition du 5 au 7 janvier 2018. D’ici là, les matchs réguliers de la LUI recommencent ce vendredi, 20 h, au Grand salon du pavillon Alphonse-Desjardins.