Le festival de théâtre de l’Université Laval a dévoilé son président d’honneur en vue de sa prochaine édition. C’est la compagnie Théâtre Rude Ingénierie (TRI) qui occupera cette fonction, succédant ainsi à Jean-Nicolas Marquis (1re édition) et Christian Lapointe (2e édition).

En collaboration avec Cloé Hurtubise

Pour la troisième édition du festival, les organisateurs se sont questionnés sur les critères particuliers qu’ils recherchaient chez son président d’honneur. « On voulait ouvrir nos horizons. On cherchait quelqu’un qui nous ressemble, qui était proche de l’université et qui avait les programmes de théâtre de l’UL à cœur », affirme la codirectrice du FTUL, Rosie Belley. De plus, le FTUL tenait à ce que leur président d’honneur ne soit pas qu’une seule personne, mais bien un groupe.

C’est alors que le choix du TRI est venu à l’esprit de l’organisation. L’étudiante à la maîtrise en Littérature et arts de la scène et de l’écran ajoute que « le Théâtre Rude Ingénierie était pour nous un choix tout naturel. Il nous est apparu comme une révélation ».

Le TRI a fait une avancée importante dans son cheminement dernièrement. La jeune troupe de théâtre, composée de Philippe Lessard Drolet, Bruno Bouchard et Pascal Robitaille, est consciente d’avoir franchi la marche entre relève et professionnel. « On réalise justement qu’on ne fait plus partie de la relève. C’est à notre tour de donner un coup de main à ceux qui désirent se faire une place et le FTUL, de par sa mission et son rôle de tremplin pour la relève étudiante et professionnelle, est la plateforme idéale pour le faire », affirme Philippe Lessard Drolet.

Le jeune homme a d’ailleurs un lien étroit avec l’Université Laval alors que celui-ci y a fait son baccalauréat en études théâtrales, profil mise en scène, en plus de sa maîtrise, tout comme son collègue Bruno Bouchard. Rosie souligne d’ailleurs qu’il était important que le président d’honneur connaisse bien le programme ainsi que les professeurs qui y enseignent.

Une soirée au spa

Cette année encore, le FTUL invite le public à une soirée au Sibéria SPA le 12 janvier prochain. Pour 35 $, les participants auront accès aux différents saunas ainsi qu’aux spas intérieurs. Dans une ambiance relaxante et vivifiante, les personnes présentes pourront profiter de tasses de thé gratuites, de la prestation d’un conteur et de nombreuses autres surprises. Un tirage de produits de détente se tiendra aussi sur place. Tous les profits engendrés par la vente des billets de tirage reviendront au festival. Un 5 à 7 aura aussi lieu le 22 février à la Ninkasi.

La troisième édition FTUL se déroulera du 8 au 12 mars 2017. La programmation du festival sera annoncée au cours du mois de février.