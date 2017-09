Pour plusieurs étudiants de l’Université Laval, le Show de la Rentrée représente le moment idéal de se rassembler dans un contexte festif. Ils ne sont toutefois pas les seuls à en profiter. Différentes associations ont gagné en visibilité sur le campus, mercredi dernier.

Avant les spectacles de la soirée, il a été possible de rencontrer plusieurs exposants dans le stationnement du pavillon Alphonse-Desjardins. Ceux-ci ont joint l’utile à l’agréable durant cet événement marquant le début de la session en présentant leur produit à un kiosque.

« Ça nous permet vraiment de nous faire connaître par tout le campus, affirme la présidente de la BoULangerie du Comtois, Laurie Hamelin. Actuellement, c’est surtout les gens du Comtois qui nous connaissent étant donné que c’est à ce lieu-là qu’on produit. »

De se faire connaître du reste du campus pourrait permettre une éventuelle expansion de l’association, précise-t-elle. « On ne veut pas juste rester au Comtois. On veut grossir. On veut que d’autres bacs viennent éventuellement dans notre comité. »

Pour sa part, le président de la Fromagerie du Campus, William Villeneuve, se dit heureux de la réponse des étudiants. « Les gens aiment quand ils voient des produits faits à l’Université Laval par des étudiants. Ils voient qu’on est des étudiants passionnés et que c’est fait avec amour. »

Le directeur de production de Microbroue, Simon Trudel, voit lui aussi cette participation d’un bon œil. « C’est une initiative étudiante et on voudrait que les gens soient plus au courant de ce qui se passe. Venir ici, c’est une bonne façon d’approcher les gens, avec un bon produit en plus. »

Partage du marché

Contrairement aux associations produisant du fromage et du pain, celles orientées vers la bière ne sont pas seules sur le campus. Brassta et Microbroue se partagent le marché. Il n’y aurait toutefois pas de concurrence entre elles.

« On travaille de notre côté et même des fois en coopération », précise le directeur production, de Brassta, Jean-Pascal Turcotte Scott. Il raconte que plusieurs personnes sont tout de même surprises lorsqu’elles apprennent que deux comités font de la bière sur le campus.

Pour lui, l’avantage d’une présence aux activités du Show de la Rentrée est très clair. « Les gens connaissent plus nos produits. Ils sont plus incités à acheter nos produits universitaires. Au lieu d’acheter des produits commercialisés à plus grande échelle, achetez des produits faits par les étudiants pour les étudiants. C’est vraiment ça qu’on vise. »