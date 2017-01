À quelques jours de Noël et du tant attendu congé des fêtes, la torpeur de la fin de session prendra bientôt fin et il sera temps pour tous d’en profiter au maximum. En attendant l’arrivée de la prochaine session d’hiver, Québec a plusieurs tours dans ses poches qui divertiront même le plus épuisé des étudiants.

Contes à passer le temps

Une pause d’étude est souvent nécessaire alors pourquoi ne pas la placer sous le signe de la culture ? Pour une sixième année, le théâtre Premier Acte présente, jusqu’au 18 décembre, la pièce Contes à passer le temps. Écrite et jouée par six auteurs et acteurs, la pièce divise la ville de Québec en cinq parts afin de mieux présenter le portrait complexe et diversifié qu’elle représente. Une belle occasion de connaitre d’autres contes que La Chasse-galerie et de replonger dans le passé de la Vieille Capitale.

Beu-bye 2016

Un autre incontournable théâtral pour la période des Fêtes est le fameux Beu-Bye 2016 que propose La Bordée pour une troisième édition. Après une année particulièrement mouvementée, la pièce revisitera ses moments forts comme ses moins forts en humour et en chansons. Ne disposant pas du même budget que le « Bye-Bye » télévisé, décors et costumes sont en sobriété et c’est justement dans cette simplicité que cette revue annuelle trouve tout son charme.

Spectacle et feux d’artifice sur Grande Allée

Après Noël viendra le temps de célébrer la nouvelle année et pour le faire, ce ne sont pas les endroits qui manquent à Québec. Bien entendu, la Grande Allée accueillera encore cette année le fameux spectacle et feux d’artifice entourés de la grande roue et de nombreux bars extérieurs. Du Parlement à l’hôtel Concorde, des activités pour les petits et les moins petits seront organisées, et ce, du 27 au 31 décembre.

Une soirée bas-canadienne

Il y a aussi le Cercle qui, à compter de 23 h le 31 décembre, convie tout le monde à une soirée sous la thématique bas-canadienne. Avec entre autres Alaclair Ensemble et The Unplugged Band, l’attente avant le décompte ne manquera pas d’énergie et c’est dans cette ambiance festive que continuera la soirée jusqu’à 3 h. De plus, le sous-sol du Cercle sera ouvert jusqu’à 6 h pour les couche-tard.