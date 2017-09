Le prix d’une entrée au musée ou d’un billet de spectacle, de théâtre ou de cinéma peut se révéler prohibitif pour plusieurs étudiants. Certaines offres spéciales, souvent destinées spécifiquement aux moins de 30 ans, permettent cependant de profiter du rayonnement culturel de la Capitale-Nationale. Impact Campus répertorie ici quelques-unes de ces offres.

Contrairement à la croyance populaire, une visite au musée n’est pas nécessairement synonyme de tarif élevé. D’ailleurs, au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), les mercredis, à partir de 16 heures jusqu’à la fermeture, les moins de 30 ans paient 5$ pour leur droit d’entrée. Les expositions comprennent entre autres la très colorée The Flux and the Puddle, préparée par l’artiste montréalais David Altmejd.

Une visite dans ce musée permet également d’arpenter l’impressionnant pavillon Pierre-Lassonde, inauguré il y a un peu plus d’un an, et de revoir les œuvres phares de certains peintres, dont celles de Jean-Paul Riopelle. Plusieurs toiles particulièrement appréciées du public, entre autres Espagne (1951) et Poussière de soleil (1954), sont mises en évidence dans la salle qui est réservée au peintre dans la partie du bâtiment qui était autrefois une prison.

Au Musée de la civilisation, les 18 à 30 ans paient le tarif spécial de 10$, et ce, en tout temps; 5$ doivent néanmoins être ajoutés pour la visite de l’exposition temporaire sur Hergé (présentée jusqu’au 22 octobre). Le très populaire musée présente notamment en ce moment l’exposition Cerveau en folie (jusqu’au 11 mars) et Nanotechnologies : l’invisible révolution (jusqu’au 15 octobre).

Spectacles musicaux « en spécial »

Certains spectacles de musique sont eux aussi accessibles à un prix avantageux. D’ailleurs, le spécial du Grand Théâtre intitulé « Foule Cool », destiné aux 15 à 30 ans, est encore en vigueur. Pour 49$, il est possible d’assister à trois spectacles au courant de l’année. Parmi les spectacles admissibles au rabais, on compte notamment celui de Daniel Bélanger (17 novembre), de Jean-Michel Blais (30 novembre), de Pierre Lapointe (7 décembre) et de Gabrielle Shonk (14 décembre).

Des rabais susceptibles d’intéresser les moins de 30 ans sont également offerts au Palais Montcalm : tous les spectacles sont offerts au prix de 23 $ pour ces derniers. Il peut s’agir d’un bon incitatif à (re)découvrir Les Violons du Roy, l’orchestre de chambre fondé il y a plus de 30 ans.

Théâtre à prix réduit

Les amateurs de théâtre, quant à eux, seront ravis par la promotion du Théâtre de la Bordée: les samedis deux pour un pour les moins de 30 ans reviennent cette année. Le premier samedi suivant le début d’une nouvelle production, la paire de billets est également vendue au coût de 28$.

La saison 2017-2018 comprend notamment la pièce Bienveillance (présentée à partir du 12 septembre), dont la dramaturge Fanny Britt signe le texte, et Mme G. (présentée à partir du 16 janvier), pièce pour laquelle l’actrice principale, Marie-Ginette Guay, s’est vue décerner le Prix d’interprétation féminine de l’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) plus tôt cette année.

Le Périscope, de son côté, offre des billets en prévente à 23$ pour tous. Si plus de sept billets sont achetés au courant d’une saison régulière, l’adhésion à la carte intitulée Fidèle au poste est alors possible (certaines pièces ne font toutefois pas partie de la saison régulière). Cette carte donne accès à des avantages considérables; elle donne notamment droit à une boisson thématique offerte gratuitement à chacune des représentations, à la possibilité d’acheter des billets au tarif de prévente en tout temps et à l’application d’un crédit de 15% sur l’achat de billets pour l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ).

Mardis rabais au cinéma et abonnements

Les cinéphiles de la région ne sont pas laissés pour compte: des offres intéressantes se retrouvent également dans divers cinémas de la région. Les mardis à rabais perdurent dans certains d’entre eux. Ce jour-là, le billet d’admission générale s’abaisse à 6,75 $ au Cinéma Cartier et à 6,99 $ dans les deux Cinéplex Odéon de la région (il faut toutefois ajouter les 3 $ habituels pour assister à une projection en 3D).

Les moins de 25 ans qui fréquentent souvent le cinéma pourraient gagner à se procurer un abonnement au cinéma Le Clap. Pour 59,95 $, il est possible pour ceux-ci d’assister à 10 projections et de bénéficier de rabais au comptoir alimentaire et dans certains restaurants et commerces de Québec. Le Cinéma Cartier offre également un abonnement à prix avantageux pour étudiants : 10 films pour 67,50 $ (il n’y a pas de limite d’âge associée au statut d’étudiant). Ces rabais permettront de regarder les nombreux films que les cinéphiles attendent de pied ferme cet automne.