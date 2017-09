34. Esther Gélinas, Faculté des sciences sociales

35. Marie-Soleil Fortier, Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art/design

36. Félix-Antoine Cloutier, Faculté des sciences sociales

37. Alexia Oman, Faculté des sciences sociales

38. Marie-Philippe Paquet, Faculté des sciences sociales

39. Michelle Brochu Gagnon, Faculté d’aménagement, d’archi, d’art/design

40. Thomas Blouin, Faculté des sciences sociales

41. Mélissa Simard, Faculté des lettres et des sciences humaines

42. Marileine Baribeau, Faculté des sciences sociales

43. Giulio Mellana, Faculté de philosophie

44. Myriam Bouchard, Faculté de droit

45. Lorena Suelves, Faculté des Sciences sociales

46. Guy-Philippe Côté, Faculté des lettres

47. Sarah Robinson-Arsenault, Faculté des lettres et des sciences humaines

48. Marianne Blanchard, Faculté des lettres et des sciences humaines

49. Sophie Marois, Faculté de sciences sociales

50. Jean-Philippe Collins-Houde, Faculté des lettres et sciences humaines

51. Véronique Parent, Faculté de philosophie

52. François Champagne-Tremblay, Faculté de philosophie

53. Iovan Blais-Lapointe, Faculté de foresterie, géographie et géomatique

54. Mylène Brunet, Faculté de théologie et de sciences religieuses

55. Arianne Côté, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

56. Luis Paz, Faculté de Philosophie

57. Mathieu Bouchard-Tremblay, Faculté des lettres et des sciences humaines

58. Jean-François Rioux, Faculté de philosophie

59. Jérôme Lemelin, Faculté de sciences et génie

60. Héloise Varin, Faculté de philosophie

61. Jimmy La Mana, Faculté des lettres et des sciences humaines

62. Francis Lacroix, Faculté de philosophie

63. Hubert Grenon, Faculté des sciences et de génie

64. Laurent Jobin, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

65. Sébastien Méthot, Faculté de médecine

66. Jérôme Lévesque, Faculté de lettres et sciences humaines

67. Noémie Gonzalez Bautista, Faculté des Sciences sociales

68. Sara Trottier, Faculté des lettres et sciences humaines

69. Emeric Dufour, Faculté des Sciences sociales

70. Marianne Boivin, Faculté de foresterie, géographie et géomatique

71. Anonyme, Faculté des Sciences sociales

72. Anonyme, Faculté des Sciences sociales

73. Marie-France Doré, Faculté de médecine

74. Rodolphe Giorgis, Faculté de philosophie