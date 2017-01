Chronique automobile – Lorsque l’achat d’une voiture devient nécessaire, il peut être étourdissant de faire un choix. Avec la fin d’année qui arrive, il y a parfois de bonnes aubaines à réaliser sur l’achat de véhicules neufs. Impact Campus vous en a déniché cinq.

1- Hyundai Accent

Revue en 2012, l’Accent n’est pas un modèle fraîchement débarqué, mais il s’agit tout simplement de la meilleure offre sur le marché. Hyundai vous propose actuellement sa sous-compacte pour 12 000 $, une vraie aubaine. À ce prix, vous aurez droit au groupe électrique complet ainsi qu’à des freins à disque aux quatre roues. Le petit 4-cylindres qui équipe l’Accent est un moteur sans histoire, économique et bien adapté au format de la petite coréenne. À cela s’ajoute une garantie de 5 ans/100 000 km, signe du sérieux de la marque. Bien qu’elle ne soit pas la plus sportive du segment, son châssis sain et la calibration des suspensions masquent les imperfections de la route. Il faudra toutefois se contenter de la version de base, car la facture grimpe à 14 760 $ en cochant le climatiseur sur la liste d’options.

2- Nissan Micra

Avec son marketing particulièrement efficace, Nissan a su créer une véritable aura autour de sa microvoiture. Sous le capot se cache un 4-cylindres de 1,6 L développant 109 cv. Sur papier, ça semble juste, mais affichant 1000 kg sur la balance, le rapport poids/puissance est parfait. Avec une économie moyenne de 7,6 L/100 km, elle consomme un peu plus que la Spark de Chevrolet, mais, vous aurez plus de verve sous le pied. En raison de sa petitesse, la Micra est maniable à souhait. Les passagers à l’arrière profitent toutefois d’un espace limité et il faudra porter une attention particulière à l’entretien extérieur du véhicule, Nissan étant conservateur sur la quantité de peinture appliquée. Une Micra se revend en claquant des doigts et elle se vend à 9998 $ dans sa version S à boîte manuelle.

3- Chevrolet Spark

Avec sa Spark, Chevrolet se vante d’offrir un véritable iPhone sur quatre roues. C’est justement sur l’argument de la connectivité que le géant américain s’appuie pour mousser les ventes. Vendue à 7 $ de moins que sa rivale [Nissan Micra], la Spark offre un écran central tactile compatible à CarPlay et Android Auto peu importe la version choisie. Cette Chevrolet offre deux places à l’arrière contre trois pour la Micra, préférant plutôt installer un porte-gobelet au centre. La qualité des tissus est supérieure à la Nissan. Dans le trafic, elle se faufile comme un vélo, mais devient quelque peu bruyante sur l’autoroute. Dénuée de protection antirouille sous le véhicule, il vous faudra y remédier dès l’achat. Finalement, contentez-vous de la version de base, car Chevrolet vous attend au détour si vous considérez l’ajout d’options. Cette Spark n’a rien à voir avec la défunte Aveo, n’ayez crainte.

4- Honda Civic

Comme le veut la tradition à tous les dix ans chez Honda, les ingénieurs et les designers sont retournés à la planche à dessin afin d’offrir une nouvelle Civic en 2016. La 10e génération est plus large, plus longue et esthétiquement à jour. Avec des proportions plus imposantes, la populaire japonaise est la plus spacieuse du segment, tout en offrant une tenue de route qui s’approche des ténors de la catégorie que sont la Mazda 3 et la Volkswagen Golf. Avec le nouveau 4-cylindres de 2,0 L qui équipe la plupart des versions, la Civic profite d’un gain de puissance. Les matériaux utilisés à l’intérieur sont d’excellente fabrique et des plaques ont été posées sous le véhicule pour une protection optimale. Honda risque de dominer les ventes pour une 19e année consécutive.

5- Mazda 3

La 3 de Mazda est probablement la plus allemande des japonaises. Reconnue depuis son lancement en 2004 pour son caractère nerveux, la plus récente génération, apparue en 2014, n’a rien perdu de son dynamisme. Le design extérieur s’est assagi par la réduction de la bouille souriante, caractéristique de la précédente génération. Mazda nous offre une finition intérieure soignée quoi que l’insonorisation est quelque peu déficiente sur l’autoroute. Propulsée par un vigoureux moteur SkyActiv de 150 cv, la Mazda 3 profite d’une technologie de pointe et d’une économie de carburant enviable. Le constructeur promet que les problèmes de rouille ayant affecté sa populaire berline compacte sont choses du passé. Avec une garantie de base de 3 ans/kilométrage illimité, vous enfilerez les miles l’esprit en paix.