Saviez-vous qu’il est possible d’observer le plus grand cervidé de la planète à moins d’une heure de Québec? En compagnie du guide naturaliste depuis 10 ans à la forêt Montmorency, Pierre Vaillancourt, découvrez l’orignal dans son environnement naturel en prenant part à un safari d’observation durant les mois de septembre et d’octobre.

En plein cœur de sa période de rut, on vous apprendra notamment à reconnaître les signes de présence du roi de la forêt : traces, grattages, marquages et souilles. Rien ne vous échappera de la biologie, de l’habitat et du comportement de l’orignal.

Pour son 10e anniversaire, la plus grande forêt de recherche et d’enseignement au monde offre à la population deux formules de safaris, une dite pour les « initiés » et l’autre adressée aux « amants de la nature ».