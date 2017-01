Les Lavalloises ont démontré leur supériorité, cette fin de semaine, en remportant les deux matchs les opposant aux Citadines de l’UQAM, qui les suivaient de très près dans le classement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Les choses ont pourtant mal débuté, jeudi soir, alors que l’UQAM était en visite au PEPS. Après avoir perdu la bataille des points au deuxième quart, la troupe de Guillaume Giroux accusait un retard de 34-32 à la demie. L’entraîneur-chef a profité de la pause pour rappeler à ses ouailles qu’elles devaient mieux jouer si elles voulaient demeurer au premier rang au pays.

« On s’est dit les vraies choses, indique Guillaume Giroux. Il faut que les filles comprennent que, pour battre des équipes comme ça, il faut travailler aussi fort et on ne l’a pas fait en première demie. »

« On a du talent, on se le fait dire souvent aussi, et c’est facile de tomber dans la complaisance. Le plus beau compliment que tu peux avoir comme joueur, c’est que tu travailles plus fort que les autres. Ça, tu le contrôles et c’est très méritoire. Je suis très fier des filles, elles sont sorties très fort et se sont battues en deuxième moitié », ajoute-t-il.

En effet, c’est grâce à un troisième quart productif (27-9) que les Lavalloises ont réussi à contrôler la deuxième portion de la rencontre. Plus agressives, les basketteuses de l’Université Laval étaient les premières sur le ballon, et ce, en plus de provoquer plusieurs revirements. Ayant repris une confortable avance de 16 points à la fin du troisième engagement, les Lavalloises ont complété le travail au dernier quart avec une grande facilité. La victoire de 78-59 sur les Citadins de l’UQAM était la huitième en neuf rencontres pour la troupe.

Amorcer la rencontre en force

Lors du deuxième affrontement entre les deux formations, samedi, c’est plutôt le contraire qui s’est produit. Les protégés de Guillaume Giroux ont dominé le début de la partie. À la demie, le Rouge et Or a retraité au vestiaire avec une importante avance de 20 points. La marque était alors de 41 à 21 en faveur des rouges.

Le momentum a toutefois changé de camp au retour de la pause. Les Citadines étaient motivées à ne pas baisser pavillon contre le Rouge et Or qui avait remporté le premier duel.

Malgré un troisième quart explosif (21-11), les joueuses de l’UQAM n’ont pas été en mesure de battre les Lavalloises, qui se sont accrochées tant bien que mal à leur avance pour repartir de Montréal avec la victoire (67-59).

Deux matchs difficiles

Au contraire de la formation féminine, les hommes n’ont pas été en mesure de mettre la main sur deux victoires. C’est plutôt deux défaites crève-cœur qui s’ajoutent à la fiche de l’équipe dirigée par Jacques Paiement Jr.

Le Rouge et Or s’est vu relégué au quatrième rang alors que les Citadins ont confirmé leur deuxième place. « Si on faisait ce qu’on avait à faire, on ne serait pas quatrièmes », de dire l’entraîneur-chef Jacques Paiement Jr, en marge de l’affrontement de jeudi soir dernier.

Les deux clubs seront en visite à Montréal, jeudi, alors qu’ils affronteront les Stingers de Concordia. Un match important pour les hommes, en recherche de points pour remonter dans le classement.