La formation féminine de basketball du Rouge et Or a confirmé, samedi soir, son championnat de saison régulière, en remportant son deuxième affrontement de la semaine contre les Stingers de l’Université Concordia.

Bien qu’il reste encore quatre matchs à disputer d’ici le début des séries éliminatoires, les Lavalloises sont assurées de terminer devant les Citadines de l’UQAM, qui accusent un retard de huit points sur les rouges. Il s’agit de la toute première fois depuis 2010 que la troupe confirme, aussi tôt dans la campagne, son premier rang au classement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Les deux formations peuvent toujours terminer nez à nez en vertu de leur fiche respective. Cependant, l’équipe dirigée par Guillaume Giroux remporterait le bris d’égalité, s’il y avait lieu, puisqu’elle a déjà remporté trois rencontres contre l’UQAM.

« C’est ma meilleure fiche à vie, avoue Raphaëlle Côté, qui en est à sa quatrième saison dans l’uniforme du Rouge et Or. C’est vraiment satisfaisant. Tous les efforts qu’on a faits à partir de la fin de la saison dernière jusqu’à présent, on voit que ça paie. Ce n’est pas toujours facile, ça demande beaucoup de volonté, mais on peut se dire qu’on est très fière. »

Festival offensif

La partie de samedi soir vient égaler une autre marque dans le basketball féminin à l’Université Laval, celle du plus haut nombre de points inscrits dans un match. Il faut remonter au 29 janvier 2010, pour voir les basketteuses du Rouge et Or marquer un total de 95 points. Elles avaient alors mérité une victoire de 95-87 contre ces mêmes Stingers.

Ce qui refroidit l’entraîneur-chef, Guillaume Giroux, c’est le nombre de points accordés par ses ouailles. « Je suis très content de la performance en attaque, même si j’aurais aimé qu’on accorde un peu moins de points. Dans un monde idéal, on leur aurait laissé autour de 55 points, au lieu des 69, mais c’est tout de même positif », a-t-il confié, en marge de la rencontre.

Les Stingers ont été les premières à s’inscrire au pointage. En retard de cinq points, les Lavalloises ont répliqué avec une poussée offensive de neuf points. Dès lors, la troupe de Guillaume Giroux n’a pas regardé derrière elle. Après un quart, le Rouge et Or avait deux fois plus de points que son adversaire (24-12).

Les rouges ont poursuivi leur travail au deuxième quart, si bien que la formation a retraité au vestiaire avec une confortable avance de 41-25. Les étudiantes-athlètes de troisième année, Sarah-Jane Marois et Claudia Émond, ont chacune inscrit 11 points dans les 20 premières minutes de jeu.

La seconde moitié de rencontre a pris une tout autre tournure alors que le train s’est mis en marche. Auteure de 14 points en deuxième demi, Raphaëlle Côté, de retour après quelques matchs d’absence en raison d’une blessure, a pris le contrôle de l’offensive. « J’avais hâte de jouer et ça fait du bien », commente-t-elle.

Trop peu, trop tard

Accusant un retard de 51-36 au début du dernier quart, l’équipe masculine de basketball a passé bien près d’effectuer une remontée spectaculaire en fin de match. Toutefois, le chrono a eu raison des Lavallois, qui ont manqué d’opportunisme et de discipline en début de rencontre.

« On a eu 21 pertes de balle, alors que ce n’est pas une équipe qui mettait beaucoup de pression. C’est décevant à dire à ce stade-ci de la saison, mais on manque de cohésion », soutient le coach, Jacques Paiment Jr.

« On doit faire mieux, ajoute-t-il. C’est aussi simple que ça. On ne se donne pas de chance, et il nous reste un mois pour régler ça. »

Après un début de saison prometteur, voilà que la formation est sur une séquence de sept défaites consécutives.

Les équipes de basketball du Rouge et Or affronteront les Gaithers de Bishop’s samedi prochain à Lennoxville. Elles seront de retour au PEPS le 17 février alors que les Citadins s’amèneront dans la Vieille Capitale.