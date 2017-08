Le botteur David Côté s’est illustré parmi les joueurs qui disputaient un premier match de saison régulière avec le Rouge et Or samedi au Stade Telus-UL. L’ancien du Campus Notre-Dame-de-Foy a envoyé trois fois le ballon entre deux poteaux pour contribuer à la victoire des siens.

En plus de réussir ses trois tentatives de placement sur des distances de 15, 35 et 42 verges, la recrue a réalisé un simple. Au terme de la rencontre, il était heureux de sa performance. Il a précisé qu’il ne ressentait pas de pression particulière durant cet affrontement tout spécial.

« La pression, ce n’est pas à moi d’en mettre. La foule, oui c’est plus gros, mais ça ne m’a pas mis plus de pression. Avec le match préparatoire, je m’étais bien préparé », a-t-il déclaré.

L’entraîneur-chef de l’équipe de l’Université Laval, Glen Constantin, abonde dans le même sens. La qualité de son travail sur les bottés d’envoi et les placements combinée à celle de l’autre botteur, Dominic Lévesque, sur les bottés de dégagement l’a grandement satisfait. Il devrait donc continuer d’utiliser ces deux étudiants-athlètes lors des prochains matchs.

Pour Côté, il s’agit d’une excellente chose. « Chacun peut se concentrer sur une partie de la job. Ça peut donner de bons résultats et je pense qu’on l’a prouvé ce soir. »

Objectif atteint

Durant cette partie, il a d’ailleurs atteint l’objectif qu’il s’était fixé lors de son arrivée avec le Rouge et Or. Il désirait être de l’alignement dès son premier match universitaire. Les recrues n’ont pas toutes l’occasion de le faire. Pour lui, ses débuts avec le programme se passent donc à merveille.

« Dans le vestiaire, on est un groupe incroyable. On est une très bonne équipe. Ça a été long à partir et il manque encore beaucoup de pièces pour faire un beau casse-tête, mais on a fait de belles choses. C’est le fun de pouvoir contribuer à cette belle affaire-là aussi rapidement. »