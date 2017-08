Le coup d’envoi du camp d’entraînement de l’équipe de football du Rouge et Or a été donné vendredi matin au Stade Telus-UL. Signe que l’objectif de mettre la main sur une deuxième Coupe Vanier consécutive est pris au sérieux, l’intensité était déjà au rendez-vous.

Au terme de cette première journée, l’entraîneur-chef de la formation de l’Université Laval, Glen Constantin, s’est dit satisfait de la façon dont les vétérans et les recrues se sont comportés sur le terrain. À l’ouverture du camp, il a justement clarifié une chose avec eux. Il est important de regarder vers l’avant et non pas la conquête du Championnat canadien de l’an dernier.

« Je ne veux pas qu’on regarde dans notre rétroviseur. Quand tu regardes dans ta voiture, les grosses choses sont en avant et, plus tu avances, plus les choses dans le miroir rapetissent, a-t-il illustré. Donc je ne veux pas de distraction. »

Encore cette année, il s’attend à ce que la principale opposition en saison régulière vienne des Carabins de l’Université de Montréal. En attendant le premier duel contre eux, le 9 septembre dans la métropole, l’accent doit être mis sur le développement de la cohésion, insiste-t-il.

Quand s’était entamé le camp d’entraînement de l’équipe l’an dernier, plusieurs joueurs n’avaient pas encore eu l’occasion de mettre la main sur une Coupe Vanier. La dernière fois que la troupe de Glen Constantin avait remporté ce trophée remontait à 2013. En ce sens, le dernier championnat a quelque peu diminué la pression qui pesait sur les épaules des joueurs.

« J’ai l’impression que c’est un climat un peu plus détendu, concède l’entraîneur-chef. On est conscients que peu importe qui gagne entre Montréal et l’Université Laval, c’est deux équipes qui ont des chances d’aspirer au championnat canadien. »

Dans une meilleure position

Autre changement majeur par rapport au début de la saison 2016 chez le Rouge et Or, plusieurs joueurs clés sont de retour. Certains ont quitté l’équipe, mais la situation est loin d’être aussi problématique que l’an dernier. Pas moins de 15 joueurs étaient alors partis, dont huit en direction de la Ligue canadienne de football.

« On essayait de ne pas dire qu’on était en reconstruction, mais c’est le plus proche qu’on a été depuis longtemps, précise Constantin. Ça, c’était une pression de voir qui allait prendre les différents rôles, mais cette année l’image est plus claire. »

C’est maintenant au tour des Carabins de se retrouver dans une telle situation. Étant donné le scénario qui s’est finalement produit, il n’y a bien sûr pas lieu de célébrer. Un excellent recrutement s’est fait du côté de Montréal durant la saison morte.

Antony Auclair dans la cour des grands

Le Rouge et Or devra tout de même se débrouiller sans les services de l’ailier rapproché étoile Antony Auclair. Désormais dans l’organisation des Buccaneers de Tampa Bay, celui-ci fait bien jusqu’à maintenant. Glen Constantin l’a d’ailleurs vu en action en Floride.

« Il va bien. C’est beaucoup trop tôt pour quoi que ce soit. Un camp de la NFL, c’est tellement long. Tu as des chances de te faire valoir, mais tu as aussi des chances de t’exposer quand ça va moins bien. C’est plus un marathon qu’un sprint et il faut qu’il prenne ça une journée à la fois. »

Lors de sa seule partie préparatoire, la formation de l’Université Laval affrontera les Ravens de l’Université Carleton, le 19 août à 13h00 au Stade Telus-UL. Une semaine plus tard, elle disputera son match d’ouverture locale contre le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke dès 19h00.