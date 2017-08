L’équipe de football du Rouge et Or entamera officiellement la 23e saison de son histoire en affrontant le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke samedi soir au Stade Telus-UL. Pour l’entraîneur-chef des Lavallois, Glen Constantin, les visiteurs ne sont pas à prendre à la légère, malgré leur absence des dernières séries éliminatoires.

Pour lui, cette situation est due à leur calendrier difficile de l’année dernière. Avec la présence de six équipes dans la division québécoise, celle terminant la saison régulière au troisième rang du classement était forcée d’affronter Montréal et Québec à deux reprises la saison suivante.

« L’année dernière, ils ont eu une position difficile. Chaque année, les équipes qui ont eu cette position-là ont fait les séries difficilement ou les ont manqués à cause de ça. C’était problématique », a avoué le pilote de la formation de l’Université Laval.

Un problème qui n’est plus puisque, avec le départ des Gaiters de Bishop’s pour l’Atlantique, les cinq équipes s’affrontent maintenant deux fois chacune.

Le Vert & Or voit grand

Cette élimination rapide a mené à une vague de changements à Sherbrooke. Le nouvel entraineur-chef du Vert & Or, Mathieu Lecompte, voit de grandes choses pour son programme, même de présenter la meilleure défensive au Canada.

Une déclaration à laquelle Glen Constantin n’adhère pas. « C’est le fun de voir qu’il a de grandes ambitions. On va voir ça sur le terrain. Sherbrooke est certainement dans le top 3 de notre conférence. C’est un adversaire coriace, qui a beaucoup de caractère avec une défensive aguerrie. On s’attend à une bonne opposition de leur défensive, a-t-il déclaré, en ajoutant s’attendre à une meilleure opposition que celle offerte par Carleton la semaine dernière.

Pas question également pour les champions en titre de la Coupe Vanier de s’asseoir sur leurs lauriers. Le Rouge et Or présentera un tout nouveau cahier de jeu pour cette rencontre, question de surprendre ses adversaires.

« On ne se prépare pas nécessairement pour un adversaire comme tel. Souvent, pour les premiers matchs, on veut travailler sur notre nouveau système de jeux et notre style de jeu. Ça va être important de maintenir le cap de ce côté-là », a-t-il dévoilé en point de presse jeudi.

Deux botteurs en uniforme

Sujet chaud lors du camp d’entrainement, la situation des botteurs lavallois a également fait parler lors de cette rencontre. Dans une lutte à finir pour le poste de partant, David Côté et Dominic Lévesque devraient tous deux être en uniforme pour le premier match de la saison.

« On va habiller deux botteurs. Je pense qu’on a eu deux très bonnes performances des botteurs [depuis le début du camp d’entraînement] et c’est quelque chose dont on veut tirer avantage. On a l’opportunité d’en habiller deux et on va en profiter », ajoute le pilote québécois.