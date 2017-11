La troupe de football de l’Université Laval s’est illustrée, samedi dernier, en remportant le match de la Coupe Mitchell aux dépens des Dinos de l’Université de Calgary par la marque de 35-23. Si la première moitié de la rencontre ne s’est pas déroulée comme prévu, les hommes de Glen Constantin sont revenus en force, accédant à la Coupe Vanier pour une deuxième année consécutive, une 11e fois dans leur histoire.

C’est devant une foule de près de 1850 spectateurs que les deux équipes se sont bataillées pour le dernier laissez-passer en vue de la finale de la Coupe Vanier qui sera disputée samedi prochain, contre les Mustangs de l’Université Western Ontario. Le dernier affrontement entre ses deux équipes, qui remonte à la finale de la Coupe Vanier de 2008, avait été remporté par le Rouge et Or.

Une première demie chaudement disputée

La première moitié de la rencontre ne s’est pas déroulée telle qu’espérée pour les visiteurs, puisque les Dinos se sont très vite forgés une avance de 10-0, grâce à un placement sur la deuxième possession du match, ainsi qu’un touché au sol de Josiah Joseph au début du deuxième quart. Le Rouge et Or s’est finalement inscrit au pointage quelques instants plus tard, sur un botté de placement de neuf verges de David Côté. Puis, Hugo Richard s’est occupé de remettre tout le monde à égalité, avec une passe de 54 verges captée par le receveur Jonathan Breton-Robert.

Les Dinos ont par la suite profité d’une erreur du quart-arrière du Rouge et Or pour se redonner une priorité de sept points, en recouvrant le ballon échappé à la fin du deuxième quart.

Deuxième demie à l’avantage de Laval

Après un deuxième botté de placement du botteur du Rouge et Or, qui ramenait le pointage à 18-13, le quart-arrière Hugo Richard s’est tourné vers le receveur Simon Gingras-Gagnon, qui a capté sa passe pour donner l’avance aux visiteurs pour une première fois dans la rencontre.

Un jeu important dans la partie est survenu au début du quatrième et dernier quart, lorsque le joueur de ligne défensive, Marc-Antoine Bellefroid, a fait perdre le ballon au joueur des unités spéciales des Dinos, pour ensuite être récupéré par Gabriel Ouellette. Ce dernier l’a ramené jusque dans la zone des buts, pour un touché de 42 verges. La marque était alors de 27 à 18 pour Laval.

Les jeux défensifs étaient vraisemblablement à l’honneur dans ce match, puisque Mathieu Betts a lui aussi provoqué un échappé grâce à son sac du quart en fin de match aux dépens du quart arrière des Dinos. Ce jeu a permis au Rouge et Or de freiner les derniers efforts de l’Université de Calgary, qui tentait le tout pour le tout en fin de match.

Une belle victoire, mais le plus important reste à venir

Nommé joueur par excellence de la Coupe Mitchell, le quart à arrière du Rouge et Or, Hugo Richard, a été fidèle à ses habitudes, avec une récolte de 258 verges et deux touchés. Malgré sa belle performance, il estime avoir des choses à améliorer, plus particulièrement sur son échappé, en vue de l’affrontement final de la saison samedi prochain.

« Je vais certainement mieux protéger le ballon, dit-il. Je n’ai pas fait de revirement de cette nature-là durant la saison, c’était mon premier. Je vais définitivement apprendre de mes erreurs. »

Du côté de l’entraineur Glen Constantin, même si le début de match ne s’est pas disputé comme il l’avait imaginé, il ne cache pas sa fierté envers ses joueurs et la confiance qu’il a envers eux : « On est confiant que nos joueurs vont rester disciplinés jusqu’à la fin de la saison. Ils ont montré beaucoup de caractère et de résilience, je suis très fier d’eux »

Une domination complète des Mustangs à la Coupe Uteck

Domination est un terme relativement faible pour décrire la victoire des Mustangs de l’Université Western Ontario face aux Axemen d’Acadia. Le match s’est terminé avec un pointage de 81-3 pour les Mustangs, qui du même coup, battent le record du plus grand nombre de points inscrits lors d’une Coupe Uteck, qui était de 60. Ils ont récolté 689 verges de gains, soit plus de trois fois le total d’Acadia, avec une maigre récolte de 214 verges. C’est un total de onze touchés marqués par l’Université Western Ontario, tandis que les Axemen ont été limités à dix premiers essais.

Cette victoire par un écart considérable a permis à plusieurs réservistes de l’Ontario de jouer, et ainsi de reposer les joueurs partants pour le match de samedi contre le Rouge et Or.