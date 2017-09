L’équipe de football du Rouge et Or est en mission! La troupe de l’entraîneur-chef Glen Constantin tente de mettre la main sur la 10e Coupe Vanier de son histoire. Déjà, elle a disputé deux de ses huit parties de la saison régulière. Chaque fois, elle l’a emporté sans problème. Un départ qui ne laisse présager que du positif!

Bas de vignette 1 : Les occasions de festoyer n’ont pas manqué chez le Rouge et Or depuis le début de la saison. Vendredi dernier, à Montréal, il a signé la 200e victoire de son histoire, toutes parties confondues. Elle affrontait alors les Redmen de l’Université McGill.

Bas de vignette 2 : Le quart-arrière du Rouge et Or, Hugo Richard, est le moteur de l’offensive. Sur la photo, il tente d’échapper à un joueur défensif des Ravens de l’Université Carleton. Ceux-ci étaient de passage au Stade Telus-UL à l’occasion d’un match préparatoire le 19 août.

Bas de vignette 3 : L’entraîneur-chef du Rouge et Or Glen Constantin en est à sa 17e saison dans ses fonctions. Sur la photo prise lors de l’affrontement du 19 août au Stade Telus-UL, il discute avec un officiel. Une scène qui se produira plusieurs autres fois dans les prochaines semaines.

Bas de vignette 4 : Le match d’ouverture locale du Rouge et Or a eu lieu le 26 août. Pour l’occasion, la formation de l’Université Laval recevait la visite du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. L’équipe locale ne s’est pas laissé impressionner par l’entrée en scène de ses rivaux.

Bas de vignette 5 : Qui dit match de l’équipe de football du Rouge et Or sur le campus dit aussi beaucoup de spectateurs dans les estrades. Devant eux, le centre-arrière, Benjamin Garand-Gauthier, tente de motiver ses coéquipiers. Le ton à une soirée festive a ainsi été donné.

Bas de vignette 6 : De nouvelles recrues ont l’occasion de se joindre au Rouge et Or chaque année. Parmi elles, le botteur David Côté connaît déjà du succès. Dominic Lévesque et lui forment un duo dominant à travers tout le circuit universitaire canadien.