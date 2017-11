La victoire du Rouge et Or 25 à 22 samedi contre les Carabins de l’Université de Montréal conclut en beauté la saison québécoise du football universitaire. Pour Laval, il s’agit d’une troisième victoire en cinq ans face à son ultime rival pour remporter les grands honneurs de la Coupe Dunsmore. S’il s’agit d’un important résultat pour la troupe de Glen Constantin, il n’en reste pas moins que ses joueurs devront tout laisser sur le terrain la semaine prochaine pour espérer se tailler une place à la Coupe Vanier. Portraits des équipes qui constituent le carré d’as.

Le Rouge et Or fier représentant du Québec

Encore une fois cette année, le Rouge et Or est sorti vainqueur de la finale de la Coupe Dunsmore les opposant aux Carabins de l’Université de Montréal. Plus tôt durant la saison régulière, les deux équipes se sont livrées une chaude lutte, avec une victoire et une défaite lors des deux affrontements. Les deux équipe rivales avaient terminé en tête du classement général de la RSEQ, le Rouge et Or avec un fiche de 7-1 contre 6-1 pour les Carabins. Ces derniers ont disputé un match en moins, étant donné un rare cas d’annulation en raison d’un important virus, contre les Stingers de Concordia. Il s’agit pour le Rouge et Or d’une 14e Coupe Dunsmore.

Calgary à l’arraché

C’est dans un match chaudement disputé que les Dinos de l’Université de Calgary l’ont emporté aux dépens des Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique. Avec seulement deux secondes à écouler au quatrième quart, le botteur Nico DiFonte s’est permis de jouer les héros en réussissant un botté de placement de 59 verges, donnant ainsi l’avantage par un point à son équipe. Pour ce qui est de la saison régulière, les Dinos ont affiché le meilleur bilan de la ligue de l’Ouest avec une fiche de 7-1. Quant aux Thunderbirds, ils ont terminé au deuxième rang avec une fiche de 6-2.

Les Mustangs jamais inquiétés

Si les affrontements pour le titre du RSEQ et de la ligue de l’Ouest étaient serrés, ça n’a pas été le cas pour le gagnant de la Coupe Yates, qui opposait les Mustangs de l’Université Western aux Golden Hawks de l’Université Laurier dans la finale du sport universitaire ontarien. Forts d’un pointage final de 75-32, les Mustangs ont dominé leurs rivaux sur tous les aspects du match, autant sur les verges au sol que par la voie des airs. Le porteur de ballon, Cédric Joseph, a été la bougie d’allumage de l’offensive, terminant le match avec 250 verges au sol, dont trois touchés. Il ne s’agit toutefois pas d’un exploit en soit, puisque l’Université Western avait tout gagné durant la saison régulière, terminant avec une fiche parfaite de 8-0.

L’Atlantique toujours en attente d’un vainqueur

Il faudra attendre au mardi 14 novembre pour déterminer le gagnant du dernier laisser-passer permettant d’accéder aux demi-finales canadiennes. À la suite d’une controverse impliquant un joueur de l’Université St. Mary’s, le match avait préalablement été annulé, concédant la victoire à l’Université d’Acadia.

Il s’agit d’un cas très particulier concernant le receveur Archelaus Jack de St. Mary’s, lui qui s’était retrouvé près d’un an plus tôt sur l’alignement de pratique des Roughriders de la Saskatchewan dans la Ligue canadienne de football (LCF). Selon un règlement du football universitaire canadien, un joueur ne peut se retrouver sur un alignement de la LCF et participer à un match universitaire. Le jugement a finalement été changé, permettant ainsi aux deux équipes de disputer la finale du Loney Bowl cette semaine.