Pour une deuxième année consécutive, le joueur de football du Rouge et Or, Mathieu Betts, a remporté le trophée J.P. Metras, remis au meilleur joueur de ligne du circuit universitaire canadien. Son coéquipier, Adam Auclair, s’est quant à lui vu remettre le trophée des Présidents, qui récompense le joueur défensif par excellence au Canada.

C’était soir de gala hier dans le cadre du Banquet des étoiles canadiennes U SPORTS, présenté en marge de la Coupe Vanier qui se tiendra samedi à compter de 13 h à Hamilton. Pas moins de six joueurs du Rouge et Or ont été nommés sur l’une des deux équipes d’étoiles, un sommet au pays.

Betts rejoint ainsi Arnaud Gascon-Nadon, seul autre porte-couleur du Rouge et Or à avoir mis la main sur ce titre pour deux années consécutives, soit en 2010 et 2011. De son côté, Auclair est le second joueur à remporter le titre de joueur défensif de l’année, après Frédéric Plesius en 2012.

Les autres joueurs nommés sur les équipes d’étoiles sont le plaqueur Vincent Desjardins et le demi-défensif, Gabriel Ouellet. Ces quatre coéquipiers forment un véritable contingent lavallois sur la ligne défensive de la première équipe d’étoiles. Pour Betts, il s’agit d’une troisième mention en autant de saisons depuis son arrivée à l’Université Laval.

Le quart-arrière, Hugo Richard, de même que le garde, Samuel Thomassin, complètent la liste de joueurs du Rouge et Or honorés par U SPORTS, s’alignant pour la seconde équipe d’étoiles. C’est une deuxième nomination pour Richard, qui était aussi finaliste pour le trophée Hec Crighton, remis au joueur par excellence de l’année au pays.