L’Université Laval ne renouvellera pas le contrat de son directeur des sports en poste depuis 2012, Christian Gagnon, selon les informations qu’a obtenues Impact Campus.

En collaboration avec Henri Ouellette-Vézina

M. Gagnon a été rencontré mercredi en fin de journée par la direction du Rouge et Or. Il a ensuite directement quitté avec ses affaires. Jeudi matin, il n’était plus en poste.

C’est l’ancienne directrice adjointe, Julie Dionne, qui assurera le poste de façon intérimaire. Responsable du programme d’excellence sportive du Rouge et Or depuis 2016, Dionne a aussi été la directrice générale du RSEQ dans la région de Chaudière-Appalaches.

Rappelons que Mme Dionne a fait partie de l’équipe de basketball de l’Université Laval de 1997 à 2002 en plus d’entrainer au niveau collégial AAA pour le Cégep de Sainte-Foy.

Dans son passé, avant de diriger les activités du Rouge et Or au sein du RSEQ, Christian Gagnon était directeur du Service du sport et de l’activité physique à l’Université de Sherbrooke (UDÉS).

L’administration réagit

« Le dossier en est un institutionnel, donc il n’y aura aucun commentaire de notre côté pour l’instant », a indiqué le chargé de communications du Rouge et Or, Stéphane Jobin.

« Conformément à ses pratiques de gestion, l’Université Laval procèdera prochainement à un appel de candidatures pour combler ce poste », a pour sa part précisé le vice-recteur à l’administration, Andrée Darveau.

Soulignant la contribution de Christian Gagnon à la barre du Service des activités sportives et du PEPS au cours des cinq dernières années, M. Darveau affirme que son institution « le remercie pour la complétion de son mandat et sa contribution soutenue au développement des sports sur le campus ».

M. Gagnon était devenu directeur des sports en 2012, après le départ à la retraite de Gilles D’Amboise.