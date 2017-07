Les sept joueurs du Rouge et Or ayant participé au Défi Est-Ouest cette semaine ont non seulement eu l’occasion de gagner des points auprès des recruteurs en vue du prochain repêchage de la Ligue canadienne de football, mais ils ont également pu tisser des liens avec des adversaires de partout au pays. Comme quoi, au-delà des rivalités, le sport unit des athlètes.

Lors de la rencontre bouclant la boucle à cette semaine spéciale pour plusieurs étudiants-athlètes samedi au Stade Telus-UL, les casques des joueurs sortaient de l’ordinaire. Scène peu commune : des logos des Carabins de l’Université de Montréal se trouvaient sur l’uniforme de certains joueurs du Rouge et Or. De quoi démontrer l’esprit de groupe développé durant l’événement.

Seul représentant du programme de l’Université Laval à se retrouver dans le camp de l’Ouest, le receveur de passes Étienne Moisan a apprécié côtoyer des joueurs d’autres équipes, notamment ceux des universités Laurier et Calgary, éliminés par le Rouge et Or l’automne dernier.

« On les a éliminés, mais tu te rends compte que ces gars-là sont comme toi. C’est des comiques. Ils ont la même passion », a-t-il réagi lors d’une entrevue suivant le match finalement remporté par la formation de l’Ouest au compte de 37 à 13.

Le quart-arrière de l’équipe de Québec, Hugo Richard, abonde dans le même sens. Même si sur le terrain les relations entre les joueurs des différentes formations sont parfois tendues, le contexte était cette fois-ci bien différent. Il en retient donc beaucoup de positif.

« Tu apprends à connaître différentes réalités. Des fois, tu poses des questions sur comment c’est dans leur programme. Des fois, on se promenait au PEPS et ça comparait les installations entre les universités. On riait, c’était drôle. J’ai vraiment eu du fun à connaître ces gars-là et à créer des liens qu’en temps normal on n’aurait pas la chance de créer. »

Domination de l’Ouest

Rapidement durant la partie de samedi à laquelle 6528 personnes ont assisté, la formation de l’Ouest s’est imposée. Grâce à une poussée de 18 points au deuxième quart, elle détenait une avance de 20 à 7 à la demie. Ce coussin lui a permis de ne plus être inquiétée par la suite.

Dans le camp de l’Ouest, le receveur du Rouge et Or Étienne Moisan s’est illustré. L’étudiant en relations industrielles a capté quatre passes pour des gains totalisant 80 verges.

Son coéquipier en temps normal, mais adversaire le temps de cette rencontre, Hugo Richard, a quant à lui complété 11 de ses 21 passes tentées pour un total de 153 verges. Utilisé lors du deuxième et du quatrième quart, il a cependant subi deux interceptions et deux sacs du quart.

« On a démontré du chien à l’attaque, mais on a fait beaucoup trop d’erreurs. C’est ça qui nous a tués en bout de ligne », juge le quart-arrière.

Malgré la défaite, le receveur et retourneur de bottés du Rouge et Or, Antony Dufour, tire un bilan positif de son expérience. « En gros, c’était une belle semaine. C’était exigeant. On n’a pas eu beaucoup de repos pour le volume de pratiques qu’on avait, mais c’était super plaisant. »

Les membres du Rouge et Or profitent maintenant de quelques jours de repos. Ils reprendront ensuite graduellement l’entraînement. Le début du camp d’entraînement pour la prochaine saison est prévu pour la première semaine du mois d’août.