Sans grande surprise, le Rouge et Or s’est imposé à l’occasion de son match préparatoire l’opposant aux Ravens de l’Université Carleton samedi. Jamais inquiété par ses adversaires, il l’a finalement emporté par la marque de 46 à 2 devant 6346 spectateurs au Stade Telus-UL.

Si la victoire n’est pas étonnante, l’écart entre les deux équipes au niveau du pointage l’est davantage. L’an dernier, elles s’étaient également affrontées durant un match préparatoire. L’équipe locale avait alors eu besoin de la prolongation pour disposer de ces adversaires 36 à 29.

Plus expérimentée que l’an dernier, la formation de l’Université Laval a cette fois-ci pris une avance de neuf points au premier quart. Puis, lors du deuxième, Carl Archy et Frederic Gagnon ont effectué une interception et ramené le ballon dans la zone des buts en moins d’une minute de jeu. Pour l’entraîneur-chef Glen Constantin, cette situation a fait la différence.

Selon le quart-arrière partant du Rouge et Or, Hugo Richard, cet écart de 44 points est le résultat d’un bon travail collectif dans toutes les facettes du jeu.

« Je m’attendais à ce que ce soit plus serré, mais je pense que si notre équipe joue comme on l’a fait aujourd’hui et même mieux, on ne peut pas espérer autre chose que ça. Si on est capables de mettre des points sur le tableau sur les trois phases de jeu, on peut s’attendre à ça », a-t-il réagi.

Règlement spécial pour les quarts-arrières

Utilisé durant la majorité des séquences à l’attaque en première demie, l’étudiant en génie mécanique a terminé sa journée de travail avec neuf passes complétées en 13 tentatives pour des gains de 106 verges. L’une d’entre elles a été captée par Marc-Antoine Pivin pour le touché.

Spécialement pour cet affrontement, un règlement forçait les officiels à arrêter le jeu lorsque les quarts-arrières se trouvaient en position de se faire plaquer derrière la ligne de mêlée. Richard en a été surpris autant que les spectateurs, mais cette situation ne l’a pas dérangé outre mesure.

« Personnellement, je ne voulais juste pas faire de revirement. Je voulais garder un bon momentum à l’attaque, pouvoir traverser le terrain, chose qu’on a faite à deux reprises pour des touchés. Alors j’ai été super content de l’attaque et de moi-même pour ça. »

Parmi les autres joueurs s’étant illustrés se trouve le receveur Benoit Gagnon-Brousseau. Il a capté quatre passes pour des gains de 82 verges. Le porteur de ballons Alexis Côté a quant à lui récolté 34 verges en deux courses.

La situation des botteurs se précise

Lors de son point de presse après la partie, l’entraîneur-chef du Rouge et Or a affirmé avoir apprécié le travail de la recrue David Côté et du vétéran Dominic Lévesque du côté des botteurs. Il en a profité pour rappeler que les deux pourraient être de l’alignement en saison régulière.

De plus, il a réitéré sa confiance envers Lévesque. « Ce n’est pas comme s’il bottait mal avant. C’est juste que des fois dans des grands matchs, il a un peu plus de difficultés. Je le trouve tellement plus calme, plus bien dans sa peau et ça parait. »

Aux yeux de Constantin, il s’agit donc d’un heureux problème. « On a deux botteurs quasiment de calibre professionnel à en devenir. On est choyés. »

Le Rouge et Or profitera maintenant d’une autre semaine d’entraînement avant d’entamer la saison régulière. Son match d’ouverture locale aura lieu samedi prochain à 19h00. Pour l’occasion, le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke sera de passage au Stade Telus-UL.