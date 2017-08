Le moment tant attendu par plusieurs étudiants-athlètes de l’Université Laval est enfin arrivé. Ceux-ci auront l’occasion de côtoyer des homologues de partout dans le monde à l’occasion des 29es Universiades d’été tenues à Taïwan de samedi jusqu’au 30 août.

Présentée tous les deux ans, cette compétition relevée fait l’envie de plusieurs portes-couleur du Rouge et Or, mais aussi de sportifs continuant à s’entraîner à un haut niveau malgré leur parcours scolaire. Cette fois-ci, la délégation de l’institution d’enseignement universitaire de Québec se compose notamment de 11 étudiants-athlètes, d’un entraîneur et même d’une physiothérapeute.

L’équipe de soccer féminin dirigée par l’entraîneur-chef Helder Duarte sera la mieux représentée. Six de ses joueuses feront partie de l’aventure. Ensemble, elles tenteront de décrocher une toute première médaille pour le Canada dans leur discipline depuis les débuts des Universiades.

De son côté, la joueuse de badminton et étudiante en droit, Anne-Julie Beaulieu s’attend à une compétition relevée. L’athlète la plus dominante de son sport à l’heure actuelle, la Taïwanaise Tai Tzu-ying, sera de la compétition et évoluera devant ses proches. Étant donné qu’elle pourrait croiser son chemin, elle préfère ne pas se fixer d’objectif précis en matière de performances.

« Ça va être presque aussi fort que les Olympiques. C’est comme un vrai championnat du monde. Nos objectifs contre des pays asiatiques, c’est plus d’aller chercher de l’expérience. Mais on peut rivaliser contre certains pays européens ou américains. »

Le joueur de basketball et étudiant en intervention sportive, Alexandre Leclerc, ignore quant à lui quel rôle il aura à jouer avec le Canada. Il se concentre donc sur sa préparation individuelle.

« Je ne sais pas si je vais jouer beaucoup. Une chose est sûre. C’est que je vais être prêt à relever le défi et à accepter mon rôle peu importe c’est quoi. Je vais vivre l’expérience à 100%. »

Un rêve devenu réalité

Le processus de qualification pour participer aux Universiades est différent d’un sport à un autre. Si dans certains cas il suffit de remplir un formulaire et d’attendre une réponse, dans d’autres il faut obtenir son laissez-passer par ses performances. Ça a été le cas d’Anne-Julie Beaulieu. Après deux tentatives infructueuses, elle est finalement parvenue à avoir ce privilège.

Pour elle, le sentiment de soulagement était donc énorme après avoir dû essuyer deux grandes déceptions. « C’est vraiment un rêve depuis que je suis toute petite. C’est l’aboutissement de ma carrière universitaire », lance celle qui souhaite être admise à l’École du Barreau dans un an.

Alexandre Leclerc n’en sera pas à sa première expérience en Asie. À l’automne 2015, il s’était rendu en Chine, avec le Rouge et Or, pour y affronter des équipes professionnelles. Il compte profiter de cette nouvelle immersion pour rencontrer les meilleurs athlètes universitaires au Canada et en tirer des leçons.

« Ça va me faire sortir de mon cocon d’observer les autres athlètes comment ils s’entraînent, comment ils abordent les matchs. Je vais prendre des notes et je vais essayer de tout ramener ici pour essayer de jouer mon rôle de leader au sein de l’équipe. »

La cérémonie d’ouvertures des Universiades aura lieu samedi à 7h00, heure du Québec. Il sera possible de l’écouter en direct au www.livefisu.tv.