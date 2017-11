Inscrire un panier, compléter des passes et effectuer des dribles tout en répondant à des messages textes. Voici le défi lancé aux équipes masculine et féminine de basketball de l’Université Laval dans une publicité lancée dimanche dernier. L’objectif de cette campagne de la SAAQ est de sensibiliser aux textos au volant.

« C’est une façon de sensibiliser, indique le porte-parole de la SAAQ, Mario Vaillancourt. Avec des organisations sportives, ça permet d’atteindre un public plus précis. On rejoint les adultes, les sports et les familles. »

La société d’État a pris part à la conception et à la production de la publicité, mais la démarche elle-même provient d’une idée à l’interne de l’Université Laval. « On a été approchés par le club pour produire une vidéo contre les textos au volant », poursuit le porte-parole.

Dans la vidéo de 30 secondes diffusées sur les réseaux sociaux et pendant les parties locales du Rouge et Or, on peut voir les joueurs et joueuses tenter sans succès de répondre aux « je t’aime », « tu as eu combien à l’examen » et autres messages de leurs proches tout en disputant une partie de basketball. Après avoir bien constaté les difficultés d’une telle scène, il est proposé sur fond noir d’ « imaginer [la scène] sur la route ».

La publicité en question

Les honneurs partagés en début de calendrier

L’équipe masculine de basketball du Rouge et Or a vaincu les Stingers de Concordia au compte de 83-66 en ouverture de sa saison locale dimanche dernier à l’Amphithéâtre Desjardins-UL. La formation de Jacques Paiement Jr. a effectué une poussée de 31 points au troisième quart pour concrétiser cette première victoire de la saison. Le vétéran Alexandre Leclerc (18 pts) a mené la charge pour le Rouge et Or.

Les filles ont toutefois du baissé pavillon 55-49 contre ces mêmes Stingers, également en levée de rideau de la saison 2017-2018 du RSEQ. L’équipe dirigée par Guillaume Giroux a manqué d’opportunisme, réussissant 20,3 % de leur tirs du plancher et à peine plus de 20 % de la ligne de trois points.

Alors qu’on s’attendait à une forte performance offensive de Concordia, la défensive lavalloise a tenu le coup. Le bas taux de réussite à l’autre bout du terrain aura toutefois empêché l’équipe d’inscrire les 7 points les séparant d’une victoire.

Le Rouge et Or dispute un programme double contre les Gaiters de Bishop’s ce vendredi 18 novembre à 18h à l’Amphithéâtre Desjardins-UL.