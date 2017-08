Qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux défis. La CADEUL a récemment partagé les siens à la communauté universitaire en publiant son Plan directeur 2017/2018. À un peu plus d’un mois du début de la session d’automne, Impact Campus vous présente 10 d’entre eux.

1- Conditions des stages

Les étudiants ont été nombreux à réclamer la rémunération de leurs stages dans les dernières années. Plus récemment, les futurs enseignants ont fait entendre leur voix avec la Campagne de revendications et d’actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d’éducation en stage (CRAIES). La CADEUL souhaite les soutenir dans leurs efforts pour mener ce combat.

« Cette année, la CADEUL continuera d’apporter un soutien aux associations étudiantes qui souhaitent se mobiliser pour obtenir de meilleures conditions de stages et celle-ci procédera également à une recension des cas problématiques. »

2- Logement étudiant

Selon des données compilées par la CADEUL, les étudiants de l’Université Laval paient, proportionnellement à leur budget, plus cher que ceux des autres universités au Québec pour leur logement. Elle souhaite donc contribuer à renverser cette tendance.

« Dans le cadre de ses recherches, la CADEUL a ciblé quelques solutions que la ville de Québec pourrait adopter pour pallier cette problématique. Ce sont ces solutions que nous comptons mettre de l’avant lors de la campagne municipale. »

3- Laissez-passer universitaire d’autobus

Le laissez-passer universitaire (LPU), pour l’utilisation des autobus du RTC et de la STLévis à tarifs réduits, n’a toujours pas vu le jour malgré plus de dix ans d’efforts de la CADEUL. Il reste encore à élaborer les conditions d’implantation, une chose qui pourrait se faire prochainement.

« Cette année, dans un contexte où la question du transport en commun dans la ville de Québec occupe une place centrale sur la place publique, la CADEUL compte poursuivre les discussions avec les interlocuteurs et interlocutrices afin d’en arriver à un accord satisfaisant pour toutes les parties, et ce, le plus rapidement possible. »

4- Valorisation de l’engagement étudiant

Lorsqu’on est étudiant à l’Université Laval, les façons de s’impliquer sur le campus sont nombreuses. La CADEUL entend non seulement en faire la promotion à travers ses communications, mais aussi participer à la révision de la politique de reconnaissance.

« La CADEUL s’est donc donnée pour mission de faire connaitre les différentes implications possibles et de valoriser, notamment à travers l’implication d’incitatifs, l’engagement des étudiant-e-s dans la communauté universitaire. »

5- Parents étudiants

La situation des parents étudiants à l’Université Laval a fait couler beaucoup d’encre dans nos pages l’an dernier. Concilier étude, travail et vie familiale n’est pas évident. La CADEUL souhaite ainsi répertorier ces problèmes, rédiger un avis et le présenter à l’administration de l’Université.

« Tout comme les autres universités québécoises, l’Université Laval n’accorde pas de statut particulier aux parents étudiant-e-s, ce qui, dans certaines situations, pourrait faciliter leur intégration pédagogique et sociale. La CADEUL souhaite se pencher sur cette réalité, en collaboration avec les acteurs et actrices concernés, afin de s’assurer que ses membres bénéficient d’un support approprié. »

6- Ordres professionnels

Aux yeux des membres de l’exécutif de la CADEUL, les ordres professionnels ont une forte influence dans les facultés menant à l’obtention d’un titre, notamment dans la structure des cours et les évaluations. Pour eux, une évaluation de cette situation est nécessaire.

« Cette présence soulève la question des limites à ne pas dépasser, entre autres en matière d’indépendance académique. Cette année, la CADEUL souhaite évaluer la place et les impacts des ordres professionnels sur plusieurs aspects du parcours universitaire. »

7- Violences à caractère sexuel

En octobre dernier, une vague d’agressions à caractère sexuel aux résidences a ébranlé le campus. Quelques jours plus tard, une grande mobilisation en soutien aux victimes s’est organisée. Pour continuer de sensibiliser la communauté étudiante à la cause des violences à caractère sexuel, la CADEUL participera à l’organisation d’une autre campagne Sans oui, c’est non!

« Pour une troisième année consécutive, la CADEUL joindra sa voix à la campagne Sans oui, c’est non! afin de contribuer de son mieux à la sensibilisation et à la prévention sur les campus universitaires. »

8- Vitrine culturelle

La Vitrine culturelle sera mise en place d’ici quelques mois afin d’offrir une visibilité aux activités culturelles organisées sur le campus. Par sa création, la CADEUL espère que de nouveaux projets étudiants touchant entre autres les arts visuels, la musique et le théâtre seront créés.

« La Vitrine culturelle, qui se veut rassembleuse et inclusive, se présente comme une solution au manque de visibilité qu’obtiennent les différentes activités culturelles organisées par les étudiants et étudiantes sur le campus de l’Université ou ailleurs dans la ville de Québec. »

9- Sécurité des événements sur le campus

Les membres de l’exécutif de la CADEUL estiment que le service de sécurité du campus devrait avoir une vision « davantage collaborative » et une approche « plus préventive que coercitive ». La confédération envisage ainsi d’inciter l’administration universitaire à appliquer des solutions.

« La CADEUL déplore, d’une part, les coûts importants du service de sécurité qui constituent un frein important à l’organisation d’événements sur le campus, et d’autre part, la méconnaissance de la réalité étudiante par les agents et agentes sur le terrain. »

10- Centre de la vie étudiante

L’hiver dernier, les étudiants se sont prononcés en faveur de l’éventuelle construction du Centre de la vie étudiante dans le stationnement du pavillon Alphonse-Desjardins. La CADEUL se concentre donc maintenant sur l’étape suivante, soit l’établissement des bases du projet.

« Dans ce contexte, la CADEUL devra développer des méthodes consultatives afin d’encourager l’ensemble des étudiants et étudiantes à s’impliquer dans la conception du projet, ainsi que de stimuler leur potentiel et leur expertise. »