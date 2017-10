La CADEUL tenait sa traditionnelle assemblée générale annuelle, jeudi le 12 octobre dernier dans le Grand Salon du pavillon Alphonse-Desjardins. Sur les 33 000 étudiants membres de l’association, à peine une centaine d’entre eux étaient présents. L’assemblée a éventuellement dû être levée après qu’un manque de quorum ait été déclaré.

En collaboration avec Henri Ouellette-Vézina

Commençant 30 minutes en retard, l’assemblée s’est bel et bien ouverte avec un quorum de 100 membres. Or, moins d’une heure plus tard, lors d’une demande de recomptage à l’interne, il n’y avait plus que 73 étudiants dans la salle. L’assemblée s’est donc dissoute, laissant plusieurs points en suspens.

Rappelons que ce rendez-vous annuel de la CADEUL permet à ses membres de participer à la politique étudiante et ainsi d’y décider les grandes orientations de la confédération. Plusieurs points sont à l’ordre du jour : finances, élections sur le comité d’enquête et sur certains conseils d’administration, ainsi que le rapport d’EUMC-Laval.

Or, on observe le même phénomène problématique d’année en année : les membres de la confédération ne semblent pas s’y intéresser.

Questionnée par Impact Campus, l’association de premier cycle confirme qu’il y a là un enjeu très important pour elle : « Voudrait-on avoir beaucoup plus de monde ? Oui, évidemment mais ce n’est pas chose simple », répond l’exécutif, qui compare la situation au taux de participation des jeunes aux élections municipales ou à l’implication étudiante en générale. Celle-ci est en fait difficile à conserver dans le temps.

Des nuances à faire

« L’implication, c’est vraiment une chose complexe. On fait tout en notre pouvoir pour la stimuler, on diffuse l’information et on met en place des incitatifs lorsque c’est possible », explique le président du groupe, Samuel Rouette-Fiset.

Son équipe estime toutefois que la situation n’est pas aussi dommageable qu’elle le semble. « Il ne faut pas oublier que la CADEUL est une confédération et que les grosses décisions sont prises lors des caucus où toutes les associations sont présentes. », explique l’organisation.

Cette dernière estime que l’une des forces de l’Université Laval est sa structure associative, sous forme de pyramide. « Ça va aux associations de programmes, puis ensuite aux associations de département et finalement à celles des facultés. Ça fait en sorte que, quand tu arrives en bas de la pyramide inversée, on réussit à avoir une bonne représentation de la voix étudiante. »

La direction des communications ajoute que les commentaires sont très positifs sur les différentes activités organisées par la CADEUL, telles que le Show de la rentrée. Des évènements qui n’ont toutefois aucun lien avec la participation politique étudiante, l’aspect problématique dans la confédération, mais qui permettent de se rapprocher des étudiants.

La CADEUL confirme qu’il y a toujours du travail à faire pour rapprocher son organisation de ses membres. « C’est clairement un travail constant et c’est l’un des défis pour tout le monde ici. »

Que faire pour régler le problème ?

Sur le point de la nécessité de faire davantage de campagnes de sensibilisation pour stimuler la démocratie politique étudiante, la CADEUL estime en avoir déjà fait beaucoup, mais indique qu’elle « va continuer à le faire » de manière plus intensive pour se rapprocher de ses membres.

« À titre d’exemple, l’exécutif de l’organisation se rend disponible pour faire vivre cette démocratie étudiante. Ils prennent le temps d’informer les gens », souligne l’organisation.

D’autres pistes de solution sont aussi analysées pour mieux rejoindre la population étudiante. L’association indique notamment qu’elle utilise plusieurs canaux de communication, en plus de mettre des incitatifs et des solutions dites innovantes, comme la mise en service de l’application CADEUL. « C’est d’aller chercher les étudiants là où ils sont. Chaque petite initiative compte », explique-t-on.

Notons enfin que les points qui n’ont pas été traités lors de l’assemblée générale le seront lors du prochain conseil d’administration, qui aura lieu d’ici les prochaines semaines. Une nouvelle assemblée générale sera organisée si et seulement si une demande est concrètement adressée à l’exécutif.