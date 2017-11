L’Université Laval, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ-UL) et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale pourront réaliser neuf projets d’infrastructures à la fine pointe de la technologie grâce à un investissement gouvernemental de plus de 103 M$. Près de 75 M$ y sont spécifiquement consacrés à des projets de l’UL. Explications.

Écrit en collaboration avec Henri Ouellette-Vézina

C’est aujourd’hui, en début d’après-midi, que le gouvernement libéral a fait l’annonce de cet investissement important, qui a pour but d’assurer aux jeunes Québécois, des cégeps et universités de la région de Québec, une éducation postsecondaire de qualité.

« Investir temps et argent pour la réussite de nos étudiants, c’est ce que notre gouvernement continuera à faire. Notre volonté est claire : mettre tout en œuvre afin de permettre à nos étudiants et à nos professeurs de réaliser les plus grandes choses. » -Hélène David, ministre de l’Enseignement supérieur

Les fonds seront investis dans des projets à l’UL, au Cégep de Ste-Foy et au Cégep de Limoilou. Le gouvernement du Canada fournira 43,46 millions de dollars, alors que 52,31 millions proviendront du gouvernement provincial. Le reste du budget sera fourni par les établissements eux-mêmes ou encore par d’autres partenaires.

« Des sommes importantes comme celles annoncées aujourd’hui sont consacrées pour assurer le développement de nos établissements d’enseignement supérieur, contribuant ainsi à ce que les générations futures disposent d’infrastructures de pointe », ajoute la ministre David là-dessus.

« Nos étudiants, nos professeurs et nos chercheurs pourront évoluer dans des installations et des espaces de grande qualité qui faciliteront la réalisation de leurs travaux de recherche et enrichiront leur formation universitaire, a quant à elle indiqué la rectrice, Sophie D’Amours. Elle y voit un bonus pour former les générations futures et faire progresser la science pour « le bien de la collectivité ».

Des projets importants en santé

Un financement d’environ 32 M$ sera alloué à la rénovation et à la mise aux normes du pavillon Alexandre-Vachon. L’Université Laval affirme, via un communiqué, qu’elle utilisera notamment ces fonds pour concrétiser son projet d’aménagement de 17 laboratoires d’enseignement et de soutien à la recherche destinés aux départements de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique. Ce projet représente des retombées économiques de 16 M$ et la création de 313 emplois pour la région de Québec.

« En renouvelant leurs infrastructures, nous nous assurons que l’Université Laval, le Cégep de Sainte-Foy et le Cégep Limoilou continuent de jouer des rôles de premier plan dans la région et qu’ils demeurent une source de fierté pour toute la collectivité. » -Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Notons également qu’une somme supplémentaire de 4,9 M$ sera accordée au projet NEURODEV-PSY, qui a pour objectif de déployer une programmation de recherche identifiant les manifestations du développement anormal du cerveau. Une autre enveloppe de 5 M$ permettra de mettre sur pied une nouvelle infrastructure parents-enfants personnalisée en neuro-médecine, qui vise à créer l’espace nécessaire à la mise en place d’une programmation clinique, unique en son genre.

Santé mentale, traitement de données, entrepreneuriat

Dans le domaine de la santé, une somme de 20 M$ sera allouée à l’Université Laval pour soutenir la création d’un centre spécialisé en collecte, en traitement et en valorisation des données massives. Ce projet consiste en fait à la mise en place d’un accès simple et direct à un portail regroupant outils et fonctionnalités pour faire la collecte, le stockage et le traitement des données massives sur le campus.

Le projet Prismes recevra pour sa part près de 21 M$. L’initiative vise à créer un écosystème de formation réunissant étudiants, professeurs, chercheurs, professionnels et entrepreneurs. Prismes promet de générer pas moins de 50 M$ en retombées, mais aussi de former 100 000 étudiants en plus d’appuyer 5000 projets entrepreneuriaux. Il est également dans les plans avec cet organisme de créer plus de 150 emplois, surtout dans le secteur des technologies de l’information.

Enfin, rappelons que plus de 4,6 M$ seront investis pour mettre sur pied le Centre d’excellence sur les psychothérapies pour troubles de santé mentale, qui aura pour mission de favoriser le développement de traitements avant-gardistes à l’Université Laval. On veut autrement dit réfléchir à des modèles de soins novateurs pour les troubles de santé mentale aux études.

Autres investissements annoncés