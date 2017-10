Les séances du conseil municipal de la Ville de Québec ont pour but d’adopter les budgets et de voter les crédits nécessaires à l’administration de la ville et des arrondissements. Ces séances sont ouvertes à tous et représentent, pour les citoyens, l’opportunité d’adresser des questions concrètes aux élus de Québec. Depuis l’arrivée de l’Équipe Labeaume à l’Hôtel de Ville, la participation citoyenne est en chute libre selon plusieurs. Portrait du phénomène, en vidéo.