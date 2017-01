Dans l’intimité d’un salon, le collectif Les orages de janvier présente pour la première fois son spectacle Empreintes voltaïques en collaboration avec JokerJoker. Le 20 janvier dernier, cette prestation musico-poétique révélait le fruit d’un long travail d’expérimentation.

Le collectif Les orages de janvier, composé de Geneviève Lévesque et de David Riffin, a débuté en 2014 des suites de leur démarche respective. La poésie les ayant réunis, leur art est un amalgame des forces de chacun. Pour Empreintes voltaïques, ils participent tous les deux aux textes en incorporant leur couleur personnelle. Geneviève, en plus d’être au piano, s’occupe de la prise des photos. David, quant à lui, coordonne la part de musique électro.

Provoquer la curiosité

Cette performance de « poésie-action » nous met dans un état conscient où rires et impressions dramatiques se succèdent. En glissant vers un univers expérimental, on nous emmène ensuite dans l’introspection où les mots ne résonnent plus dans leur sens quotidien. « On le vit comme un rêve », commente le co-fondateur de JokerJoker, Thomas Langlois.

Les membres du collectif mentionnent que leur but est de susciter la curiosité chez un public élargi. « On veut prendre les gens où ils sont et on essaie de les emmener ailleurs, de leur faire découvrir quelque chose de nouveau », explique Geneviève. Une partie de leur travail vise à rendre une interprétation des textes touchant le spectateur. « J’ai toujours trouvé ça intéressant les textures sonores et je me suis dit que, la poésie, c’est une texture vocale », décrit David. Selon lui, la projection de photos apporte une dimension supplémentaire.

Plusieurs thèmes sont abordés sur différents genres musicaux, dont celui du sentiment amoureux, de la colère et des incompréhensions entre le monde de la femme et de l’homme. Comment peut-on se faire comprendre si l’on n’arrive pas à être soi-même? Quels sont les impacts de nos choix? Les questionnements se tracent narrativement au fil des morceaux.

La confiance

À Québec, plusieurs groupes associent l’électro, la musique et la poésie. Cependant, le collectif a sa propre démarche dans le but de faire vivre une expérience unique. En ce sens, le duo a été attiré par la confiance que JokerJoker lui accordait. « Ils sont vraiment là pour les artistes. Ils ne sont pas là pour des raisons administratives, explique Geneviève. Ils aiment leur rôle de diffuseur. » Les deux artistes sentent un souci de faire vivre quelque chose d’agréable aux gens, ce qui crée l’engouement. La reconnaissance du public est forte et les artistes l’apprécient.

En progression

Le collectif aime modifier son matériel. Il envisage une autre version du spectacle avec piano, mais cette fois en intégrant la batterie pour remplacer la part électro. « On ne veut pas s’ennuyer », fait part Geneviève en riant. Les orages de janvier participent également à la dernière édition du groupe Waywords and Meansigns. Le projet est une version musicale du livre Finnegans Wake de James Joyce, auteur irlandais marquant de la poésie au 20e siècle.

Les prochaines prestations se tiendront les 27 et 28 janvier. Pour avoir des places et connaître l’adresse, envoyez un message texte au 418 262-3542, en utilisant le code suivant : EMPREINTES.