L’arrivée du mois de novembre signifie la fin de la saison des clubs de football, de rugby, de soccer et de cross-country. Comme le veut la tradition, le RSEQ révélait la semaine dernière ses étoiles pour la dernière saison, honorant du même coup de nombreux athlètes du Rouge et Or pour leurs performances individuelles.

Jeudi matin, le RSEQ a dévoilé son équipe d’étoiles de la dernière saison de football. Les joueurs du Rouge et Or dominent les nominations, alors que 10 athlètes lavallois ont été élus par les cinq entraîneurs-chefs et par le commissaire du circuit, contre neuf pour les Carabins de Montréal.

Les lauréats en offensive sont Hugo Richard (quart-arrière), Simon Gingras Gagnon (centre-arrière), Jonathan Breton-Robert (receveur) et Samuel Thomassin (garde). Ils sont accompagnés sur la formation étoilée par les joueurs défensifs Mathieu Betts (Ailier défensif), Vincent Desjardins (plaqueur), Adam Auclair (secondeur de couverture) et Gabriel Ouellet (demi-défensif).

À sa première saison dans les rangs universitaires, David Côté a pour sa part été nommé botteur de précision de l’année, alors que le spécialiste des retours Antony Dufour se retrouve sur l’équipe d’étoiles pour la troisième année consécutive.

Une bourde du RSEQ

En soirée, le RSEQ a dévoilé par erreur sur son site les récipiendaires des honneurs individuels pour la saison 2017. Lors de la remise des prix annuels, vendredi prochain, le Rouge et Or mettra la main sur cinq des six titres majeurs.

Auteur de sept touchés par la course en saison régulière en plus de ses 11 passes de touché, le quart Hugo Richard recevra pour la deuxième fois le trophée Jeff Russel, remis au joueur par excellence au Québec. Sans surprise, il sera accompagné sur la scène par Mathieu Betts, qui sera quant à lui élu meilleur joueur de ligne au Québec pour la deuxième campagne consécutive. Adam Auclair (joueur défensif), Kean Harelimana (recrue de l’année) et Glen Constantin (entraîneur) seront les autres membres du Rouge et Or honorés lors de la cérémonie qui sera tenue à Québec.

Domination lavalloise en cross-country

Champion national masculin sur les plaines d’Abraham l’an dernier, le Rouge et Or a complètement dominé la compétition lors du dernier championnat provincial disputé à Montréal le 28 octobre dernier. Avec quatre athlètes dans les sept premiers tant chez les hommes que chez les femmes, le Rouge et Or est revenu à la maison avec les deux bannières de champion, une septième de suite chez les hommes et une troisième en quatre ans pour les femmes. Athlète par excellence au pays l’année dernière, Yves Sikubwabo a continué sa saison parfaite avec une autre victoire et un autre titre d’athlète masculin par excellence. En terminant cinquième, Jean-Simon Desgagnés a quant à lui mis la main sur le titre de recrue de l’année. Chez les femmes, première et deuxième à franchir la ligne d’arrivée, Aurélie Dubé-Lavoie et Anne-Marie Comeau ont respectivement été nommées athlète féminine par excellence et recrue de l’année. L’entraîneur Félix-Antoine Lapointe a également réussi le doublé, en remportant le titre d’entraîneur de l’année tant chez les hommes que chez les femmes.

Rugby : Justine Pelletier sur la première équipe d’étoile au pays

Finaliste au Québec, le parcours de l’équipe de Rugby s’est poursuivi jusqu’en finale nationale, alors que la troupe de Kevin Rouet s’est inclinée 20-10 dimanche soir, contre ses bêtes noires, les Gee Gees d’Ottawa, dans une reprise de la finale du RSEQ. Cette deuxième place est le meilleur résultat de l’histoire du club de Rugby. Auparavant, la meilleure performance des Lavalloises était une 3e place en 2011. Samedi, elles ont surpris les championnes en titre, les X-Women de StFX, en demi-finale du championnat U Sports présenté à Lethbridge en Alberta.

Signe de l’excellente saison du Rouge et Or, quelques joueuses ont été honorées par les différentes instances sportives. À l’échelle provinciale, Lucie Houle, Maude Laliberté et Justine Pelletier se sont retrouvées sur la première équipe d’étoiles, alors que Marie Thibault, Mariane Guilbault, Anissa Nour, Rosalie Lepage-Tremblay et Frédérique Ferland ont été nommées sur la deuxième. Justine Pelletier et Maude Laliberté n’étaient pas en reste puisqu’elles ont également été honorées par le U Sports, qui les a placées respectivement sur la première et la deuxième équipe d’étoiles au pays.