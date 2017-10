La première compétition de la saison en natation universitaire se déroulait au PEPS, samedi dernier. Les résultats de ce premier test n’ont pas été à la hauteur des attentes élevées du début de la saison, autant chez les hommes que chez les femmes.

En collaboration avec Henri Ouellette-Vézina

Le résultat est sans équivoque : troisième rang au classement féminin et masculin, pour un classement combiné leur conférant la troisième place, loin derrière les universités de McGill et de Montréal.

Il y a quelques jours, via un communiqué, l’équipe masculine de natation du Rouge et Or affirmait qu’elle visait à se hisser au sommet du circuit universitaire québécois cette année, un exploit qu’elle n’a pas réussi depuis 2015. L’équipe féminine vise pour sa part une seconde place, derrière les Carabins qui sont encore inatteignables.

À une échelle nationale, le Rouge et Or souhaite améliorer son rang de l’an passé. Il avait terminé 7e chez les hommes et 8e chez les dames à Sherbrooke. « Ça avait été décevant comme résultat collectif, et on veut se reprendre cette année à Toronto », indique l’entraîneur-chef de l’équipe, Nicholas Perron.

Or, celui-ci a tout de même voulu relativiser le rendement de son équipe, en entrevue avec Impact Campus. « On a pris la décision de ne pas mettre les maillots de performance et cela a un impact majeur sur les résultats », a-t-il dit.

« Ce n’est pas une stratégie; c’est une philosophie d’équipe. On veut se garder une marge de manœuvre pour lorsqu’on aura atteint notre peak. C’est une façon d’apprendre à la dure. Tu ne mets pas ton smoking pour aller à ton cours le mardi matin. Tu le portes pour aller chercher ton diplôme à la fin de tes études » -Nicholas Perron

Malgré ce résultat plutôt décevant pour la troupe lavalloise, l’entraîneur a relevé certains aspects positifs.

Par exemple, le rendement des recrues Quentin Dabauvalle, Simon-Pierre Bélanger, Maxim Lauzon, Rosalie Lévesque-Péro et Veronique Caissie était notable. De plus, la performance des vétérans spécialistes sur les épreuves de distance s’est avérée très efficace.

« Je suis satisfait de l’équipe et c’est encourageant pour le reste de l’année », poursuit le coach. Il rappelle toutefois qu’au pointage, l’équipe « a été massacrée » et qu’il faudra travailler à aller chercher plus de points dans le futur.

La suite des choses

La première compétition universitaire ne comptant que pour 10% du pointage final, l’équipe sera de retour au travail dès lundi. « On continue dans la même voie. Je pourrai évaluer l’équipe seulement après la coupe trois et quatre », a expliqué l’entraineur-chef.

L’entraîneur fait ici référence à l’une des particularités du circuit universitaire de natation actuellement, où quatre compétitions se jouent effectivement sur une fin de semaine à la fin novembre. En plus des maillots de performance, Nicholas Perron évoque un autre aspect pour expliquer la tenue difficile de ses troupes : le début de saison retardé. « Plusieurs de nos athlètes s’entrainent 11 mois par année. On commence donc à s’entraîner plus tard et moins rapidement que certaines autres équipes », a-t-il déclaré.

Disant privilégier le championnat canadien comme moment ultime de la saison, Perron explique que ses nageurs travaillent en progression dans le programme d’entraînement afin d’arriver à cette compétition fin préparés.

Le retour de certains nageurs

Le prochain rendez-vous de l’équipe aura lieu le 28 octobre, sur le campus de l’Université McGill. À ce moment, la troupe lavalloise devrait pouvoir compter sur le retour de deux blessés, Magalie Poudrier et Michael Robillard, de même que celui d’Alexis Michailof, inéligible pour la première compétition.

« C’est difficile d’évaluer les forces des autres équipes au Québec en début de saison. Mais on aimerait prétendre qu’on a les outils pour aspirer à la bannière masculine, même si notre leader Pascal-Hugo Caron-Cantin a quitté. C’est pas mal le seul gros morceau qu’on a perdu. » – Nicholas Perron

« Cela a évidemment joué contre nous », souligne enfin Nicholas Perron. Sans ses « superstars » dans l’alignement, l’équipe compte sur la contribution de tous ses joueurs afin d’atteindre les objectifs fixés en début de saison.

Les podiums individuels du Rouge et Or ont été atteints par Caitlin Hodge, deuxième au 400m libre, par Jérémy Gagné, troisième aux 50m et 100m dos, et par la recrue Quentin Dabauvalle, troisième au 50m papillon.

Notons également que le Rouge et Or a terminé avec le bronze au 4 x 50m quatre nages, grâce à Gabriel Thivierge, Jérémie Déry-Bergeron, Nicholas Gauthier et Quentin Dabauvalle.