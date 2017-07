L’ancien porte-couleur du Rouge et Or, Charles Philibert-Thiboutot, ne participera pas aux prochains Championnats mondiaux d’athlétisme présentés à Londres du 5 au 13 août.

La pression était forte sur les épaules de l’athlète de 26 ans la fin de semaine dernière. De passage en Belgique où il profitait de sa dernière occasion de se qualifier pour la compétition la plus prisée de la saison, il n’avait pas le droit à l’échec.

Pour atteindre son objectif, l’ancien étudiant en relations publiques à l’Université Laval devait compléter sa course de 1500 mètres en un temps inférieur ou égal à 3 :36. Or, il a dû se contenter d’un chrono de 3 :39 :34, trop lent d’un peu plus de trois secondes.

Quelques minutes après avoir obtenu la confirmation qu’il ne participerait pas aux Mondiaux, Philibert-Thiboutot a réagi sur son compte Twitter. « Une série de blessures m’ont empêché d’atteindre mon meilleur niveau, mais j’ai tout donné et j’ai essayé jusqu’à la fin. »

L’étudiant-athlète par excellence du Rouge et Or en 2014 et en 2015 a habitué ses partisans à de grandes performances au cours des dernières années. En août dernier, il s’était emparé du 16e rang lors des Jeux olympiques de Rio. Puis, en 2015, il était parvenu à monter sur la troisième marche du podium à l’occasion des Jeux panaméricains tenus à Toronto.

Une future recrue brille à l’international

Toujours en athlétisme, une future recrue du Rouge et Or, Jean-Simon Desgagné, s’est également illustrée sur la scène internationale au cours des dernières semaines. Après avoir été sacré champion canadien junior à l’épreuve du 5000 mètres au début du mois de juillet, il a mis la main sur la médaille d’or au 3000 mètres steeple au Championnat panaméricain junior la fin de semaine dernière. Il représentera officiellement le Rouge et Or dès l’automne prochain.