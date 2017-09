Événement fort attendu chaque année par la population étudiante de l’Université Laval, le Show de la Rentrée ne peut se permettre de décevoir. À l’heure des bilans, l’organisatrice de la soirée juge que les spectateurs ont eu droit à un très grand cru pour son édition 2017, doublé d’un sans-faute pendant le déroulement des festivités, malgré un achalandage estimé jeudi à 8000 personnes.

Rencontrée au lendemain de la soirée fatidique, la vice-présidente aux affaires socioculturelles à la CADEUL et responsable du Show de la Rentrée, Sabrina Martin, est sans équivoque d’entrée de jeu. « On tire un bilan très positif d’hier. Honnêtement, il n’y a eu aucun accrochage, tout a coulé, tout s’est bien emboîté. Je n’ai vu personne qui était triste ou déçu. »

Ayant observé certaines éditions où la circulation devenait difficile entre les différentes scènes des pavillons Alphonse-Desjardins et Maurice-Pollack, situation généralement attribuable à l’horaire des prestations qui faisait débuter ou terminer des artistes au même moment, l’organisatrice a vu à rectifier la situation cette année. En communication avec la sécurité tout au long de la soirée, elle n’a aucun événement fâcheux à signaler, tant à l’intérieur des pavillons qu’à l’entrée, où le temps d’attente n’était que de quelques minutes.

De tout pour tous les goûts

Afin de plaire à un large public, l’équipe de programmation du Show de la Rentrée doit annuellement sélectionner des artistes couvrant le plus de styles musicaux possible, en plus de faire la place belle à des projets en provenance de la ville de Québec. Les 16 artistes proposés cette année sur six plateaux différents ont bien réussi à combler tant les fanatiques de styles musicaux bien précis que les étudiants venus essentiellement pour faire des découvertes, selon Sabrina Martin, qui note qu’« on pouvait plaire à plusieurs personnes ». Elle ajoute qu’aucune des scènes n’a été délaissée au profit d’une autre, chacune affichant ses particularités, même si elle a bien remarqué, tout comme le public présent, que la présence de The Franklin Electric a attiré la plus grande foule de la soirée au Grand Salon.

Questionnée sur le déplacement de la scène rock à l’amphithéâtre Hydro-Québec, après plusieurs années au Grand Salon, elle indique que la décision a été prise avant même de travailler sur la programmation, « pour faire différent, pour déstabiliser les gens ». Son nouvel emplacement, plus petit, confiné entre quatre mûrs, offrait une ambiance « particulière », plus près de celle obtenue dans les salles où sont habituellement à l’affiche des formations comme Chocolat ou Mauves.

Formule gagnante

Alors que de nouvelles idées ont été lancées en brainstorm comme, par exemple, une scène centrale à l’Atrium présentant toutes les têtes d’affiche de différents styles, Sabrina Martin assure qu’entre tradition et renouveau, son équipe a bien atteint ce qu’elle voulait cette année. La scène extérieure, présente l’année dernière pour souligner la 15e édition de l’événement, n’est donc pas appelée à revenir de manière systématique.

En attendant le Show de la Rentrée 2018, notons qu’il sera possible d’en voir et d’en entendre un avant-goût en format légèrement réduit: la toute aussi traditionnelle édition d’hiver, en janvier.